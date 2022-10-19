Депутат Рады призвал украинцев подумать о "тепловой миграции" будущей зимой

"Мой совет украинцам - полагайтесь только на себя. <...> Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите "план Б", продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета", - сказал он в интервью украинскому изданию "Вести".