Депутат Рады призвал украинцев подумать о "тепловой миграции" будущей зимой

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко посоветовал жителям Украины подумать о "тепловой миграции" и в случае необходимости переезжать к тем знакомым или родственникам, с кем вместе можно переждать предстоящую зиму.
"Мой совет украинцам - полагайтесь только на себя. <...> Нужно помнить о тепловой миграции. Она обязательно будет. В голове обязательно держите "план Б", продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего. Хорошо, когда есть родственники в селе, там люди готовы к холодам, они привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета", - сказал он в интервью украинскому изданию "Вести".
По словам Кучеренко, властям Украины не удалось выполнить планы по созданию запасов газа и угля на предстоящий отопительный сезон. В частности, утверждает депутат, из запланированных 19 млрд кубометров газа компания "Нафтогаз" накопила в хранилищах 14,2 млрд кубометров, а из необходимых 2,6 млрд тонн угля сейчас заготовлено 1,9 млрд тонн. "Апокалипсиса не будет, но украинцам лучше заранее готовить себя к худшему сценарию", - подытожил Кучеренко.
Летом власти Украины заявляли о том, что стране предстоит самый сложный в истории отопительный сезон. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прогнозировал, что зимой температура в квартирах будет установлена на уровне 17-18 градусов, что на 4 градуса ниже нормы, и советовал людям запастись одеялами и теплой одеждой. В стране отмечался ажиотажный спрос на дрова. Во вторник агентство РБК-Украина сообщило, что на Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЕ". Помимо этого, для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан в ряде регионов правительство распределило среди областных военных администраций 563 млн гривен (около $15 млн).