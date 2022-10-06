Зеленский предупредил о сложной зиме для Украины

Будущая зима станет непростой для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает УНИАН. По его словам, руководство страны продолжает подготовку к зимнему сезону, накапливая запасы газа и угля.
"Провел очень предметное совещание по нашей подготовке к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все прочее, что необходимо", - пояснил Зеленский.
Как отметил президент Украины, важно, чтобы европейские партнеры государства также подошли подготовленными зиме на фоне продолжения российской военной спецоперации на территории республики. Зеленский также подчеркнул, что продолжение давления на Россию якобы сделает зимний период более безопасным для Европы.
Ранее СМИ сообщили, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на газ в преддверии зимы. Как отмечалось, подобное решение возможно из-за опасений по появлению дефицита энергоресурсов в зимний период.