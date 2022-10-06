Зеленский предупредил о сложной зиме для Украины

"Провел очень предметное совещание по нашей подготовке к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все прочее, что необходимо", - пояснил Зеленский.