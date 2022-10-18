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26 минут назад

На Украине допустили веерные отключения электроэнергии

Lenta.ruиещё 2

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко допустил, что в стране могут произойти веерные отключения электроэнергии. Его слова приводит РИА Новости.

На Украине допустили веерные отключения электроэнергии
Фото: Mykola Synelnykov / ReutersMykola Synelnykov / Reuters

«В ближайшем будущем у нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии, также возможны веерные отключения, если удары продолжатся», — заявил он.

Кроме того, Тимошенко призвал население подготовиться к тяжелой зиме.

18 октября стало известно о трех ударах по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева. Также под обстрел попала энергетическая инфраструктура в Днепре. Были опубликованы кадры пораженной теплоэлектроцентрали города. В Житомире из-за обстрелов отсутствуют вода и свет. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

14 октября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о полном восстановлении системы электроснабжения в стране. На тот момент, по его словам, энергосистема Украины работала стабильно.

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