На Украине допустили веерные отключения электроэнергии

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко допустил, что в стране могут произойти веерные отключения электроэнергии. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters Mykola Synelnykov / Reuters

«В ближайшем будущем у нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии, также возможны веерные отключения, если удары продолжатся», — заявил он.

Кроме того, Тимошенко призвал население подготовиться к тяжелой зиме.

18 октября стало известно о трех ударах по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева. Также под обстрел попала энергетическая инфраструктура в Днепре. Были опубликованы кадры пораженной теплоэлектроцентрали города. В Житомире из-за обстрелов отсутствуют вода и свет. По всей Украине объявили воздушную тревогу.