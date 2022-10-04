В Европе зафиксировали новую волну коронавируса

В Бельгии подтвердили наступление новой волны COVID-19 к середине октября; в свою очередь, во Франции в связи с ростом заражений коронавирусом обсуждают возврат к ношению защитных масок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среднее ежедневное количество смертей от коронавируса в Бельгии увеличилось до четырех, то есть на 42 процента относительно предыдущей недели. Сообщается, что в европейской стране с начала пандемии от COVID-19 умерло 32 690 человек.

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Председатель французского Комитета по наблюдению за санитарными рисками (Covars), иммунолог Брижит Отран заявила, что французам стоит вернуться к ношению масок. По ее словам, во Франции, как и в Бельгии, увеличилось число госпитализаций.

«Да, это восьмая волна», — считает она.

Около 17 млн человек в 53 странах Европейского региона перенесли лонг-ковид (постковидный синдром) в первые два года пандемии. Миллионам жителей континента, возможно, придется жить с ним долгие годы, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам экспертов, количество случаев постковидного синдрома в 2020-2021 годах выросло на 307%, что обусловлено активным ростом подтвержденных диагнозов COVID-19 с конца 2020 года и на протяжении 2021 года. При этом вероятность постковидного синдрома у женщин вдвое выше, чем у мужчин.

Помимо этого, вероятность его существенно возрастает при тяжелом течении COVID-19, требующем госпитализации: в одном из трех случаев у женщин и в одном из пяти у мужчин.

Zuma/TACC

"Хотя многое еще предстоит узнать о постковидном синдроме, особенно о том, как он проявляется у вакцинированных и невакцинированных групп населения и как влияет на повторное заражение, эти данные указывают на острою потребность в дополнительном анализе, дополнительных инвестициях, большей поддержке и большей солидарности с теми, кто переносит это заболевание", - приводятся в сообщении слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Организация призывает все страны исключительно серьезно отнестись к этому состоянию и срочно начать инвестировать в его исследование, лечение и реабилитацию.

Ношение маски в транспорте в качестве профилактической меры по недопущению распространения коронавируса более не является обязательством в Италии, как это было на протяжении последних двух с половиной лет. 1 октября истек срок последнего декрета Минздрава с данным требованием, напоминает в субботу газета Il Messaggero.

Тем не менее использовать маски рекомендуется как в транспорте, так и повсюду, где есть скопление людей. Обязательно наличие маски еще на протяжении месяца в медицинских учреждениях. Школы же в этом году открылись без необходимости нахождения в классе в маске. Их нужно носить только в случае заражения одного из учеников. Это избавляет от необходимости сажать на карантин весь класс.

Медицинские маски, вошедшие в постоянный обиход с началом пандемии весной 2020 года, все реже используются в Италии. Связано это и с тем, что многие перенесли вызываемое коронавирусом заболевание, в том числе после вакцинации. Согласно официальной статистике, COVID-19 перенесли более 22,5 млн жителей Апеннин, или более трети населения. Умерли от последствий коронавирусной инфекции 177 тыс. человек.

Практически вышли из обихода и санитарные паспорта, свидетельствующие о вакцинации. Четвертая доза рекомендована людям старшего возраста и с проблемами со здоровьем. Как констатируют медицинские власти, после массовой вакцинации, уровень которой превзошел 90%, темп ревакцинации значительно снизился.

При этом ход пандемии сохраняет свои тенденции. Согласно последней сводке Минздрава, коэффициент распространения вируса (Rt) вновь превысил порог в единичку. Заразившихся на данный момент насчитывается более 400 тыс. человек, но лишь 4 тыс. проходят лечение в больнице и чуть более 100 находятся в отделениях интенсивной терапии. Одним словом, ковид стал почти обыденным заболеванием.

Дальнейшие меры

Правила в отношении дальнейшего хода пандемии должно выработать новое правительство, которое будет сформировано на основании результатов парламентских выборов. На них победила правоцентристская коалиция во главе с партией "Братья Италии". Ее представителей часто ранее обвиняли в поддержке противников вакцинации. Известно, что ковид-сертификаты они считали антидемократическим инструментом, ограничивающим права и свободы. В правом крыле не поощрялась и принудительная вакцинация, которая была введена для целой категории трудящихся.

Ответственный за вопросы здравоохранения в "Братьях Италии" Марчелло Джеммато назвал политику предыдущих правительств в отношении пандемии идеологической. Он высказался против практики ковид-сертификатов, указав, что вакцинированные, как известно, заражаются и могут заражать других. Он также считает, что вакцинироваться должны только пожилые люди, которые находятся в группе риска из-за роста смертности среди представителей старшего поколения. Обязательной вакцинации медперсонала не предполагается, как, скорее всего, и новых локдаунов.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в сентябре увеличилось на 14,4 млн, что на 40% меньше, чем в августе. Заболеваемость ковидом снижается второй месяц подряд, следует из подсчетов ТАСС.

В некоторых странах Азии темпы распространения инфекции резко снизились, однако в Европе они пошли вверх.

При этом впервые с мая 2020 года за месяц в мире умерли менее 50 тыс. человек. По сравнению с августом смертность снизилась в 1,7 раза.

Где больше всего заболевших

На первом месте по числу заразившихся коронавирусом находится Япония. Однако за месяц там выявили 2,4 млн случаев, что в 2,5 раза меньше, чем в августе. А в последние дни сентября ковид там диагностировали примерно у 35,5 тыс. жителей, что является минимумом с июля.

На втором месте оказались Южная Корея и Россия, где число инфицированных составило около 1,5 млн. Но если в первой заболеваемость упала в два раза, то во второй рост составил 1,6.

Третью строчку занимает Германия, где за сентябрь было выявлено 1,2 млн случаев заражения - на 70% больше, чем в конце лета.

Снижение

В США, где долгое время отмечались самые высокие темпы распространения инфекции в мире, заболеваемость упала до уровня марта. Сейчас там регистрируют около 30 тыс. больных ковидом в день.

В Бразилии почти весь месяц выявляли менее 10 тыс. инфицированных в сутки, чего не было с ноября прошлого года.

В Великобритании с июня заболеваемость также практически не растет.

Рост смертности

Пятая часть всех умерших из-за ковида в сентябре приходится на США. Однако по сравнению с прошлым месяцем смертность там снизилась в полтора раза.

На втором месте по этому показателю находится Япония, где за сентябрь умерли 5 тыс. - на треть меньше, чем за август.

На третьем - Бразилия, где зафиксировали более 2,1 тыс. летальных исходов (снижение по сравнению с прошлым месяцем в 2,4 раза).

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на пресс-конференции в Женеве, что показатели смертности от COVID-19 снизились с февраля 2022 года на 80%. Вместе с тем, говорить об окончании пандемии пока не следует. Об этом пишет ТАСС.

Гебрейесус пояснил, что не следует чрезмерно успокаиваться из-за временного улучшения ситуации с коронавирусом.

«Пандемия все еще не закончилась, она развивается», - подчеркнул чиновник.

Он призвал государства постоянно адаптировать механизмы борьбы с инфекцией, обращать внимание на мутации вируса.

Гендиректор ВОЗ уточнил, что каждые 44 секунды на прошлой неделе от заболевания в мире умирал один человек, сообщает «Фонтанка».

Напомним, что в ноябре 2020 года наблюдалась более опасная ситуация. Европейские врачи фиксировали одну смерть от коронавируса в макрорегионе каждые 17 секунд.

Несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 и высокие показатели вакцинации, Испания по-прежнему требует от всех путешественников из третьих стран предъявить по прибытии сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или результат тестирования.

Требование предъявить один из вышеупомянутых сертификатов распространяется на всех прибывающих из третьих стран, кому исполнилось 12 лет.

Испанские власти объясняют, что туристы должны убедиться, что их документы действительны, чтобы получить разрешение на въезд в страну. Сертификат о вакцинации считается действительным, если путешественник прошел первичную вакцинацию за последние 270 дней или получил бустерную прививку.

Иностранцы, которые не были вакцинированы, также могут въехать в Испанию, если они предъявят справку о выздоровлении за последние шесть месяцев или результаты тестирования. Испания принимает экспресс-тесты на антиген, взятые в течение 24 часов до прибытия, и ПЦР-тесты, свежестью не более 72 часов.

Такие правила въезда будут действовать до 15 ноября — такая информация поступила из испанского Минздрава. Там же говорится, что гражданам третьих стран больше не нужно заполнять форму медицинского контроля или предъявлять QR-код.

«Со вторника, 20 сентября 2022 года, портал Spain Travel Health (SpTH), как Интернет-сайт, так и мобильное приложение, больше не функционируют. Поэтому с этой даты нет необходимости заполнять форму медицинского контроля для поездки в Испанию или предъявлять QR-код при прохождении границы», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Достаточно предоставить документ о вакцинации, выздоровлении или тестировании.

За последние семь дней в Испании было зарегистрировано 19 067 новых случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пробелы в вакцинации от коронавируса в Европейском регионе представляют риск для населения планеты в целом. Как заявил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, на настоящий момент треть жителей региона все еще не привиты.

"Треть населения региона остается невакцинированной, включая 25% работников здравоохранения и 20% пожилых людей. Эти пробелы в вакцинации представляют риск для всех нас", - отметил гендиректор, выступая в Тель-Авиве на открытии 72-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба организации.

Гебрейесус предупредил, что "с приближением холодной погоды в Северном полушарии резонно ожидать роста распространения [COVID-19] и увеличения смертности". Глава ВОЗ призвал в этой связи страны "сосредоточиться на вакцинации всех работников здравоохранения и пожилых людей", а также расширить тестирование на коронавирус и исследования по секвенированию генома SARS-CoV-2. Он напомнил, что ВОЗ поставила в качестве цели достижение охвата прививками населения во всех государствах на уровне не ниже 70%.