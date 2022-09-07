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17 часов назад

ВОЗ: "Каждые 44 секунды в мире от коронавируса умирал человек"

Илья Родин

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на пресс-конференции в Женеве, что показатели смертности от COVID-19 снизились с февраля 2022 года на 80%. Вместе с тем, говорить об окончании пандемии пока не следует. Об этом пишет ТАСС.

ВОЗ: "Каждые 44 секунды в мире от коронавируса умирал человек"
Фото: ReutersReuters

Гебрейесус пояснил, что не следует чрезмерно успокаиваться из-за временного улучшения ситуации с коронавирусом.

«Пандемия все еще не закончилась, она развивается», - подчеркнул чиновник.

Он призвал государства постоянно адаптировать механизмы борьбы с инфекцией, обращать внимание на мутации вируса.

Гендиректор ВОЗ уточнил, что каждые 44 секунды на прошлой неделе от заболевания в мире умирал один человек, сообщает «Фонтанка».

Иммунолог рассказал о влиянии погоды на распространение COVID-19

Напомним, что в ноябре 2020 года наблюдалась более опасная ситуация. Европейские врачи фиксировали одну смерть от коронавируса в макрорегионе каждые 17 секунд.

В мире,ВОЗ,
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