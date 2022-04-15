Пока вы не уснули: цель ночных ударов по Киеву и новый пункт соглашения РФ и Украины

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Названа цель ночных ударов армии России по Киеву

Ракетные удары по Киеву в ночь с 14 на 15 апреля были совершены по заводу «Визар», эту информацию подтвердило французское агентство AFP. Отмечается, на заводе могли производиться ракеты, которые применялись для атаки российского крейсера «Москва».

Украинский военный завод под Киевом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля «Москва», был частично разрушен в результате ночных российских ударов, — говорится в сообщении агентства.

США допустили новый пункт соглашения России и Украины

Вопрос смягчения санкций против России может быть включен в мирное соглашение между Москвой и Киевом. Об этом в разговоре с Financial Times заявил замгоссекретаря США по экономике и энергетике Хосе Фернандес.

Представитель Госдепа подчеркнул, что окончательное решение должны принять власти Украины.

«Наши санкции всегда накладываются с пониманием, что, если необходимо, они могут быть сняты», — сказал он, добавив, что в настоящий момент такой исход сложно представить.

Зеленский назвал место решающих боев с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что решающие бои с Россией пройдут на Донбассе. Об этом пишут «Известия».

«Это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны», — сказал Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что в настоящее время на Донбассе находится порядка 44 тысяч военнослужащих – это наиболее боеспособная группировка ВСУ. Он также призвал Запад активнее помогать Украине с поставками вооружений.

Российские ПВО сбили обстрелявший брянский поселок Ми-8

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, 14 апреля обстрелявший поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны заявили, что зенитный ракетный комплекс С-400 сбил Ми-8, когда тот возвращался на авиабазу. Это произошло в районе населенного пункта Городня Черниговской области.

Путин раскрыл данные о доходах

Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 млн рублей, следует из опубликованной на сайте Кремля декларации.

В прошлом году доход президента вырос более чем на 200 тысяч по сравнению с 2020 годом.

В декларации Владимир Путин указал квартиру площадью 77 квадратных метров и гараж, два автомобиля «ГАЗ М21», автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании президента находится еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров.

Поклонская высказалась об ответных ударах «Искандерами» по Киеву

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская ответила вице-премьеру Крыма Владимиру Константинову об «ожидании крымчанами» удара «Искандерами» по Киеву. Ее высказывание приводится в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что как крымчанка не ждет ударов по украинской столице. Экс-депутат Госдумы призналась, что выступает за мирное урегулирование конфликта.

«Я не жду полета ракеты "Искандер" или чего-то посерьезнее вообще никуда — тем более в Киев»», — написала замглавы Россотрудничества.

Китайский бренд прекратил продажи машин в России

В России завершились продажи автомобилей Lifan. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на результаты продаж компании в первые три месяца и данные, которые демонстрируют отсутствие новых предложений.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году на российском рынке удалось реализовать восемь автомобилей Lifan (по четыре в январе и феврале, ноль в марте). Согласно данным о регистрациях транспортных средств, в этом году автомобили Lifan не ставили на учет в ГИБДД.

Харитонов признался в желании получить гражданство США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов рассказал, что получение гражданства США позволит ему беспрепятственно участвовать в турнирах. Об этом пишет «РБ Спорт».

По словам Харитонова, желание иметь двойное гражданство - это нормально для спортсмена. Американский паспорт позволит ему беспрепятственно въезжать в США для участия в турнирах Bellator.

«Не надо получать никаких виз. Вот у меня закончилась виза: как я ее получу в Америке? Мне сейчас Bellator должен сделать петицию. Но пока не делают из-за политической ситуации», — рассказал боец.

Российским биатлонисткам подарили квартиры в Екатеринбурге

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил, что российские биатлонистки Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко получили квартиры в Екатеринбурге.

Миронова и Казакевич стали серебряными призёрами Олимпиады-2022 в эстафете, а Шевченко завоевала бронзу чемпионата Европы в спринте.

Два крупных банка начнут работать в Крыму

Промсвязьбанк и ВЭБ будут работать на территории Крымского полуострова. В частности, госкорпорация намерена реализовывать проекты в рамках программы «Фабрики проектного финансирования», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ВЭБа.