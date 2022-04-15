В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
48 минут назад

Зеленский назвал место решающих боев с Россией

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что решающие бои с Россией пройдут на Донбассе. Об этом пишут «Известия».

Зеленский назвал место решающих боев с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны», — сказал Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что в настоящее время на Донбассе находится порядка 44 тысяч военнослужащих – это наиболее боеспособная группировка ВСУ. Он также призвал Запад активнее помогать Украине с поставками вооружений.

«Нужно делать поставки активнее. Нам нужно еще быстрее. Вся эта ситуация зависит от того, как быстро мы получим вооружение», — сказал президент.

В Совфеде заявили о скором завершении спецоперации на Украине

Ранее замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что спецоперация на Украине довольно скоро закончится. По его словам, Россия не собирается ее затягивать. Он отметил, что это произойдет, когда Украина станет безопасной для всего мира, когда Россия разберется со всеми биолабораториями и обеспечит безопасность всех украинских ядерных объектов.

В мире,Владимир Зеленский,Андрей Климов,Единая Россия,Совет Федерации,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители