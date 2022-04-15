Зеленский назвал место решающих боев с Россией

Украинский лидер уточнил, что в настоящее время на Донбассе находится порядка 44 тысяч военнослужащих – это наиболее боеспособная группировка ВСУ. Он также призвал Запад активнее помогать Украине с поставками вооружений.

«Нужно делать поставки активнее. Нам нужно еще быстрее. Вся эта ситуация зависит от того, как быстро мы получим вооружение», — сказал президент.

Ранее замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что спецоперация на Украине довольно скоро закончится. По его словам, Россия не собирается ее затягивать. Он отметил, что это произойдет, когда Украина станет безопасной для всего мира, когда Россия разберется со всеми биолабораториями и обеспечит безопасность всех украинских ядерных объектов.