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7 минут назад

Поклонская высказалась об ответных ударах «Искандерами» по Киеву

Lenta.ruиещё 1

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская ответила вице-премьеру Крыма Владимиру Константинову об «ожидании крымчанами» удара «Искандерами» по Киеву. Ее высказывание приводится в Telegram-канале.

Поклонская высказалась об ответных ударах «Искандерами» по Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она подчеркнула, что как крымчанка не ждет ударов по украинской столице. Экс-депутат Госдумы призналась, что выступает за мирное урегулирование конфликта.

«Я не жду полета ракеты "Искандер" или чего-то посерьезнее вообще никуда — тем более в Киев»», — написала замглавы Россотрудничества.

Тогда как крымский вице-премьер уверен, что для российской стороны «настало время действовать» против украинских «центров принятия решений».

Ранее Минобороны пригрозило ответными ударами по Киеву в случае украинских атак на Россию.

Политика,Наталья Поклонская,Владимир Константинов,Россотрудничество,Госдума,
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