Поклонская высказалась об ответных ударах «Искандерами» по Киеву

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская ответила вице-премьеру Крыма Владимиру Константинову об «ожидании крымчанами» удара «Искандерами» по Киеву. Ее высказывание приводится в Telegram-канале.

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Она подчеркнула, что как крымчанка не ждет ударов по украинской столице. Экс-депутат Госдумы призналась, что выступает за мирное урегулирование конфликта.

«Я не жду полета ракеты "Искандер" или чего-то посерьезнее вообще никуда — тем более в Киев»», — написала замглавы Россотрудничества.

Тогда как крымский вице-премьер уверен, что для российской стороны «настало время действовать» против украинских «центров принятия решений».