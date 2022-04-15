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45 минут назад

Кремль опубликовал декларацию о доходах Путина

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 млн рублей, следует из опубликованной на сайте Кремля декларации.

Путин раскрыл данные о доходах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году доход президента вырос более чем на 200 тысяч по сравнению с 2020 годом.

В декларации Владимир Путин указал квартиру площадью 77 квадратных метров и гараж, два автомобиля «ГАЗ М21», автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании президента находится еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров.

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Правительство России также опубликовало декларации членов кабинета министров.

Самым богатым министром третий год подряд стал глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2021 года составил 704,664 млн рублей. Годом ранее Мантуров задекларировал доход в 740, 413 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18,3 млн рублей - на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее.

Самым богатым среди супругов чиновников правительства оказался муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко. Он задекларировал доход в 278,959 млн рублей.

Политика,Михаил Мишустин,Виктор Христенко,Татьяна Голикова,Денис Мантуров,Владимир Путин,Минпромторг,Правительство РФ,
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