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1 час назад

AFP: ночные удары по Киеву были совершены по заводу «Визар»

News.ru

Ракетные удары по Киеву в ночь с 14 на 15 апреля были совершены по заводу «Визар», эту информацию подтвердило французское агентство AFP. Отмечается, на заводе могли производиться ракеты, которые применялись для атаки российского крейсера «Москва».

Названа цель ночных ударов армии России по Киеву
Фото: MOD Russia/Global Look PressMOD Russia/Global Look Press

Украинский военный завод под Киевом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля «Москва», был частично разрушен в результате ночных российских ударов, — говорится в сообщении агентства.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на пятницу российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу, расположенному на окраине Киева. В ведомстве также пригрозили увеличить число и масштабы таких ударов в ответ на террористические атаки и диверсии на российской территории.

В Киеве прогремели мощные взрывы

Сообщается, что в результате удара были уничтожены цеха, где производились зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности, а также противокорабельные ракеты.

Армия,Минобороны России,
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