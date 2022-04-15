Названа цель ночных ударов армии России по Киеву

Ракетные удары по Киеву в ночь с 14 на 15 апреля были совершены по заводу «Визар», эту информацию подтвердило французское агентство AFP. Отмечается, на заводе могли производиться ракеты, которые применялись для атаки российского крейсера «Москва».

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Украинский военный завод под Киевом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля «Москва», был частично разрушен в результате ночных российских ударов, — говорится в сообщении агентства.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на пятницу российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу, расположенному на окраине Киева. В ведомстве также пригрозили увеличить число и масштабы таких ударов в ответ на террористические атаки и диверсии на российской территории.