Пока вы не уснули: блокировка Instagram и привлечение РФ добровольцев в Донбасс

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В России заблокируют Instagram

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом стало распространившееся в ночь на 11 марта в сети сообщение из внутренней рассылки Meta о том, что компания временно разрешает Instagram и Facebook, другой принадлежащей ей соцсети, не блокировать призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Кроме того, отмечалось, что на платформах не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока в Донбасс

Президент России Владимир Путин считает, что можно на безвозмездной основе привлекать добровольцев из-за рубежа для оказания военной помощи Донбассу.

"Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права", - констатировал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

Власти Канады в рамках санкционных действия из-за начала Россией военной спецоперации на Украине запретили импорт нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт канадского правительства.

Согласно новым поправкам «любым лицам в Канаде и любому канадцу за пределами страны запрещено импортировать, покупать или приобретать» ряд нефтепродуктов «из России или у любого лица в РФ».

Лондон ввел санкции против 386 депутатов Госдумы

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы РФ, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение МИД Британии.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов ГД, нижней палаты парламента РФ, за их поддержку самопровозглашенных регионов Украины Луганск и Донецк», — указано в заявлении.

Речь идет о заморозке активов в Великобритании и запрете на въезд на территорию государства.

Ургант объяснил свой отъезд из России

Телеведущий Иван Ургант подтвердил информацию о своем отъезде из России, но пообещал скоро вернуться.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - написал Ургант в Instagram.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Иван Ургант несколько дней назад выехал за пределы России вместе с женой и двумя дочерями. Предположительно, сейчас шоумен находится в Израиле. Источник Baza назвал отъезд телеведущего отпуском. По его словам, съемок у Урганта в настоящее время нет, а у детей в школе – каникулы.

Один из крупнейших банков мира уйдет из России

Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) прекратит операции в России из-за ситуации вокруг Украины, пишет CNBC.

«Мы сворачиваем свою деятельность в стране и не ведем никаких новых дел в России», — сообщила пресс-секретарь компании Таша Пелио.

Операции банка, связанные с Россией, будут ограничены «помощью клиентам по всему миру в решении и закрытии ранее существовавших обязательств, а также работой по снижению рисков, связанных с Россией». В JPMorgan ранее говорили о планах исключить российские долговые ценные бумаги из облигационных индексов.

Абрамовича ограничили по времени в продаже «Челси»

У владельца «лондонского «Челси» Романа Абрамовича есть всего 81 день, чтобы договориться о продаже клуба без получения какой-либо прибыли. Об этом сообщает Sky Sports.

31 мая истечет «лицензия», позволяющая клубу играть до конца сезона. В противном случае не может быть гарантировано выживание «синих» как функционирующей структуры.

Умер автор сценария «Белого солнца пустыни»

Советский, российский и азербайджанский писатель, автор сценария «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков скончался в Москве на 84-м году жизни. Об этом сообщает Vesti.az со ссылкой на в Союз кинематографистов Азербайджана (AKI).

По словам собеседника агентства, Рустам Ибрагимбеков умер в ночь 11 марта после болезни.

Писатель родился 5 февраля 1939 года в Баку.

Опубликована предсмертная переписка экс-солиста «Отпетых мошенников»

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя — Вячеслав Зинуров) продолжительное время находился в состоянии депрессии. Об этом говорит фрагмент его предсмертной переписки, которая была опубликована порталом StarHit.

Согласно тексту, знакомые Хаоса пытались выйти на связь с ним — 10 марта у него были запланированы интервью и съемка. До какого-то момента музыкант отвечал, однако в один момент перестал писать. Знакомые сразу же почувствовали сильное беспокойство, словно ожидая приближение трагедии.