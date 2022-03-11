Опубликована предсмертная переписка экс-солиста «Отпетых мошенников»

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя — Вячеслав Зинуров) продолжительное время находился в состоянии депрессии. Об этом говорит фрагмент его предсмертной переписки, которая была опубликована порталом StarHit.

Согласно тексту, знакомые Хаоса пытались выйти на связь с ним — 10 марта у него были запланированы интервью и съемка. До какого-то момента музыкант отвечал, однако в один момент перестал писать. Знакомые сразу же почувствовали сильное беспокойство, словно ожидая приближение трагедии.

«Выйди на связь. Мы реально переживаем», — таким было одно из последних сообщений музыканту.