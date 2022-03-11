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52 минуты назад

Умер автор сценария «Белого солнца пустыни»

Мария Иванова

Советский, российский и азербайджанский писатель, автор сценария «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков скончался в Москве на 84-м году жизни. Об этом сообщает Vesti.az со ссылкой на в Союз кинематографистов Азербайджана (AKI).

Умер автор сценария «Белого солнца пустыни»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, Рустам Ибрагимбеков умер в ночь 11 марта после болезни.

Писатель родился 5 февраля 1939 года в Баку.

В 1963 году он окончил Азербайджанский институт нефти и химии, учился в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР, окончил Высшие сценарные курсы и Высшие режиссерские курсы во ВГИКе.

В соавторстве с Валентином Ежовым Ибрагимбеков написал сценарий к фильму «Белое солнце пустыни». Режиссер Никита Михалков снял по сценарию Ибрагимбекова «Спокойный день в конце войны», они стали соавторами сценариев фильмов «Урга. Территория любви» (удостоен «Золотого льва» Венецианского фестиваля), «Утомленные солнцем» («Оскар» за лучший фильм на иностранном языке) и «Сибирский цирюльник».

Рустам Ибрагимбеков создал сценарии более чем 40 художественных и телевизионных фильмов.

В 2013 году Ибрагимбекова выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана от оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС).

Общество,Рустам Ибрагимбеков,Валентин Ежов,Никита Михалков,
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