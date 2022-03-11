Ургант объяснил свой отъезд из России

Телеведущий Иван Ургант подтвердил информацию о своем отъезде из России, но пообещал скоро вернуться.

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«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - написал Ургант в Instagram.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Иван Ургант несколько дней назад выехал за пределы России вместе с женой и двумя дочерями. Предположительно, сейчас шоумен находится в Израиле. Источник Baza назвал отъезд телеведущего отпуском. По его словам, съемок у Урганта в настоящее время нет, а у детей в школе – каникулы.

Напомним, что 24 февраля на фоне событий на Украине в эфир российских телеканалов перестали выходить юмористические программы. Из сетки вещания Первого канала в том числе исчезло шоу «Вечерний Ургант», которое выходило ежевечерне с понедельника по пятницу.