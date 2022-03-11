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40 минут назад

Ургант объяснил свой отъезд из России

Вероника Полынина

Телеведущий Иван Ургант подтвердил информацию о своем отъезде из России, но пообещал скоро вернуться.

Ургант объяснил свой отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - написал Ургант в Instagram.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Иван Ургант несколько дней назад выехал за пределы России вместе с женой и двумя дочерями. Предположительно, сейчас шоумен находится в Израиле. Источник Baza назвал отъезд телеведущего отпуском. По его словам, съемок у Урганта в настоящее время нет, а у детей в школе – каникулы.

Напомним, что 24 февраля на фоне событий на Украине в эфир российских телеканалов перестали выходить юмористические программы. Из сетки вещания Первого канала в том числе исчезло шоу «Вечерний Ургант», которое выходило ежевечерне с понедельника по пятницу.

Иван Ургант покинул Россию

Ранее стало известно об отъезде из России журналистки Ксении Собчак, певицы Аллы Пугачевой, актрисы Ренаты Литвиновой, комика Семена Слепакова и других. При этом Пугачева опровергла информацию о своей эмиграции, отметив, что уехала за границу на отдых и лечение и вернется в РФ. Ксения Собчак также заявила, что уехала в запланированный ранее отпуск.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Иван Ургант,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Рената Литвинова,Первый канал,
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