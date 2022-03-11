Лондон ввел санкции против 386 депутатов Госдумы

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы РФ, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение МИД Британии.
«Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов ГД, нижней палаты парламента РФ, за их поддержку самопровозглашенных регионов Украины Луганск и Донецк», — указано в заявлении.
Речь идет о заморозке активов в Великобритании и запрете на въезд на территорию государства.
Ранее Великобритания приняла решение ввести персональные санкции в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича и ряда других россиян. Согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в страну. Также они распространяются на президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Русала» Олега Дерипаску, главу «Роснефти» Игоря Сечина, президента «Транснефти» Николая Токарева, одного из руководителей банка «Россия» Дмитрия Лебедева.