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18 минут назад

Лондон ввел санкции против 386 депутатов Госдумы

Лера Букина

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы РФ, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение МИД Британии.

Лондон ввел санкции против 386 депутатов Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов ГД, нижней палаты парламента РФ, за их поддержку самопровозглашенных регионов Украины Луганск и Донецк», — указано в заявлении.

Речь идет о заморозке активов в Великобритании и запрете на въезд на территорию государства.

Ранее Великобритания приняла решение ввести персональные санкции в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича и ряда других россиян. Согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в страну. Также они распространяются на президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Русала» Олега Дерипаску, главу «Роснефти» Игоря Сечина, президента «Транснефти» Николая Токарева, одного из руководителей банка «Россия» Дмитрия Лебедева.

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