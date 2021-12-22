Пока вы не уснули: пять уроков Путина Западу, гибель россиян в Южной Осетии

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Путин преподал Западу пять важных уроков

Уходящий год запомнился российским властям провокациями со стороны Запада. Несмотря на напряженные отношения с зарубежными партнерами, в Кремле всегда находили ответы, заявили журналисты «ПолитЭксперта».

В редакции «ПолитЭксперта» представили подборку ответов президента РФ Владимира Путина западной стороне. Авторы перечислили, какие пять важных уроков преподала Москва иностранным государствам в 2021 году.

Первая в списке реакция относится к угрозам Запада отключением России от международной платежной системы SWIFT.

«Не довезли до больницы». В Южной Осетии погибли российские военные

В Южной Осетии снежная лавина накрыла военный пост в Рокском тоннеле. В этот момент там находились пятеро российских военнослужащих. Двое из них в результате схода лавины погибли. Еще одного из них до сих пор не нашли, в поисках участвуют как российские силы, так и спасатели Южной Осетии.

Рокский тоннель относится к Транскавказской автомагистрали (Транскам). Эта федеральная трасса проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией. Последние дни в горах региона без перерыва шел снег.

"Снегопад в горах продолжается уже третьи сутки", - отмечало МЧС Южной Осетии 20 декабря.

Байден захотел оставить россиян без смартфонов из-за Украины

Власти США намерены рассмотреть возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.

Отмечается, что в ходе встречи в Белом доме будет поднят вопрос о чрезвычайных мерах экспортного контроля, которые могут лишить Россию доступа к широкому спектру промышленных и потребительских технологий.

«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», — сообщает агентство.

Бывший министр обороны ДНР ответил на обвинения по делу о малайзийском Boeing

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя требование прокуратуры Нидерландов дать ему пожизненный срок по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявил, что никаких показаний давать не будет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам обвиняемого, он не изменил позицию по этому вопросу.

«Ополчение "Боинг" не сбивало. Больше никаких комментариев на эту тему не даю. Естественно, никаких показаний давать не буду. Рассматриваю данное "судилище" как незаконное и нацеленное на расправу с врагами нового мирового порядка», — сказал Гиркин.

Шойгу анонсировал способное усмирить Европу оружие

В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему?

«Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31К, с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Эти слова министра обороны Сергея Шойгу прозвучали на прошедшем во вторник заседании Коллегии ведомства под руководством президента Владимира Путина.

Данное заявление стало едва ли не самым важным по части перечисления того, какие новые военные части были сформированы за последнее время в Вооруженных силах РФ и какие новые виды вооружений поступили в войска. В частности, кроме того, со слов Шойгу, «поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники, войска ПВО-ПРО получили свыше 30 образцов вооружения, включая зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

Госдума отменила техосмотр для личного транспорта

Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. Тем не менее техосмотр будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Как уточнил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации".

Принятый закон гласит, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в их конструкцию. Исключаются случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра. Исключение - очевидная техническая неисправность транспорта, угрожающая безопасности дорожного движения.

Российский губернатор пожаловался на нехватку денег на новую машину

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признался, что попытка обновить личный автомобиль оказалась неудачной, так как машины резко выросли в цене. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос, купил бы он себе электрокар, глава региона заявил, что ему бы «с ипотекой разобраться».

«Да что там электрокар? Я в конце прошлого года получил 13-ю зарплату, решил пойти посмотреть на машины. Посмотрел на цены и понял, что единственное, что я могу себе купить, продав свою единственную машину, это точно такую же машину, и еще, может быть, придется брать кредит», - заявил он.

В Россию пришли 60-градусные морозы

В Якутии морозы приблизились к минус 60 градусам и могут окрепнуть еще. На градусниках не хватает шкалы, чтобы показать температуру. Об этом в среду, 22 декабря, пишет РЕН ТВ.

Уточняется, что холоднее всего в селе Оймякон. Так столбик термометра у реки Нера опустился до минус 55. В такую погоду холодно даже местным жителям. Зафиксированные морозы грозят окрепнуть еще больше, пишет издание.

«Ой, кошмар. Холодно, очень холодно», — рассказала одна из жительниц российского региона.

«Он защищал свою жену». Знаменитого фигуриста жестоко избили в Москве

На Дмитрия Соловьёва и кёрлингистку Анну Сидорову напали неизвестные. Фигурист находится в больнице в тяжёлом состоянии.

С олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым произошёл несчастный случай. На фигуриста и его девушку, кёрлингистку Анну Сидорову, напали неизвестные. Спортсмен попытался постоять за свою возлюбленную, но получил серьёзные травмы.

Соловьёв находится в больнице в тяжёлом состоянии.

"Молюсь": Брыльска рассказала о серьезных проблемах

Звезда советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска отказалась давать интервью. Оказалось, актриса сломала позвоночник и находится в ужасном физическом и духовном состоянии.

Корреспондент издания PopCornNews планировал взять интервью у знаменитой актрисы, однако она ответила отказом. Брыльска попросила подождать, так как сейчас у нее есть проблемы с голосом, но это не самое плохое, что произошло с 80-летней звездой «Иронии судьбы».