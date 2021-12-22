Российский губернатор пожаловался на нехватку денег на новую машину

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признался, что попытка обновить личный автомобиль оказалась неудачной, так как машины резко выросли в цене. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос, купил бы он себе электрокар, глава региона заявил, что ему бы «с ипотекой разобраться».
«Да что там электрокар? Я в конце прошлого года получил 13-ю зарплату, решил пойти посмотреть на машины. Посмотрел на цены и понял, что единственное, что я могу себе купить, продав свою единственную машину, это точно такую же машину, и еще, может быть, придется брать кредит», - заявил он.
При этом Антон Алиханов отметил, что после переезда в Калининград из Москвы продал свой Mitsubishi Outlander и купил вместо него Volkswagen Tiguan.
Согласно декларации о доходах губернатора за 2020 год, размещенной на официальном сайте правительства Калининградской области, в собственности главы региона находится квартира, доли еще в двух и машина. Также он за год заработал 20 422 088,89, в том числе и от использования и продажи недвижимого имущества. При этом стоимость Volkswagen Tiguan начинается от 2 млн рублей.