Российский губернатор пожаловался на нехватку денег на новую машину

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признался, что попытка обновить личный автомобиль оказалась неудачной, так как машины резко выросли в цене. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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Отвечая на вопрос, купил бы он себе электрокар, глава региона заявил, что ему бы «с ипотекой разобраться».

«Да что там электрокар? Я в конце прошлого года получил 13-ю зарплату, решил пойти посмотреть на машины. Посмотрел на цены и понял, что единственное, что я могу себе купить, продав свою единственную машину, это точно такую же машину, и еще, может быть, придется брать кредит», - заявил он.

При этом Антон Алиханов отметил, что после переезда в Калининград из Москвы продал свой Mitsubishi Outlander и купил вместо него Volkswagen Tiguan.