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58 минут назад

Актриса Барбара Брыльска проходит реабилитацию из-за сломанного позвоночника

Звезда советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска отказалась давать интервью. Оказалось, актриса сломала позвоночник и находится в ужасном физическом и духовном состоянии.

"Молюсь": Брыльска рассказала о серьезных проблемах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент издания PopCornNews планировал взять интервью у знаменитой актрисы, однако она ответила отказом. Брыльска попросила подождать, так как сейчас у нее есть проблемы с голосом, но это не самое плохое, что произошло с 80-летней звездой «Иронии судьбы».

«Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... Вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной», — рассказала актриса.

Во время беседы по телефону Брыльска призналась, что не знает, как дальше сложится ее жизнь, сообщает портал «Дни24». Актриса начала сниматься в 15-летнем возрасте. Ее первая роль была эпизодической — она появилась в черно-белой фантастической комедии «Галоши счастья». Сейчас Брыльска редко выходит на публику.

Общество,Барбара Брыльска,
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