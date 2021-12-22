"Молюсь": Брыльска рассказала о серьезных проблемах

«Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... Вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной», — рассказала актриса.