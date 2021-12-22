Уходящий год запомнился российским властям провокациями со стороны Запада. Несмотря на напряженные отношения с зарубежными партнерами, в Кремле всегда находили ответы, заявили журналисты «ПолитЭксперта».

В редакции «ПолитЭксперта» представили подборку ответов президента РФ Владимира Путина западной стороне. Авторы перечислили, какие пять важных уроков преподала Москва иностранным государствам в 2021 году.

Первая в списке реакция относится к угрозам Запада отключением России от международной платежной системы SWIFT. В результате агрессивных нападок Путин предложил китайскому коллеге Си Цзиньпину создать альтернативную площадку для обслуживания торговых отношений РФ и КНР. Кроме того, лидер страны предположил снижение роли доллара в мировой экономике. Несмотря на достаточно жесткий ответ, глава государства подчеркнул его вынужденность.

«Мы никуда не хотим уходить. Наши, кстати, основные нефтегазовые компании расчеты в долларах ведут. Но нам, допустим, не дают рассчитываться со своими партнерами в области ОПК в долларах. Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, — тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы, как результат — и объем расчетов в долларах в мире уменьшился», — приводятся в СМИ слова Путина.

Не так давно Москва резко ответила и на расширение НАТО на Восток. Кремль обозначил свою позицию по красным линиям и подчеркнул, что Альянс должен прекратить движение в этом направлении. Кроме того, Путин поразил аудиторию своим ответом на Восточном экономическом форуме. Он касался Украины и президента Владимира Зеленского. Российский лидер назвал существующую ситуацию ненормальной и отметил, что рассчитывает на визит коллеги в РФ.

Последние два урока имеют прямое отношение к экономике и запуску газопровода «Северный поток — 2», уточняется на сайте «ПолитЭксперта». Путин в очередной раз повторил, что Россия всегда выступала за создание единой системы безопасности, в которой будут учитываться интересы всех государств. Однако после создание на Западе замкнутых союзов Москва будет руководствоваться лишь своими позициями.

В выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент выразил горечь из-за состояния сложившейся экономической модели. По его словам, она находится на грани вырождения. В завершение своей речи он призвал мировые государства к установлению паритета в этой сфере.