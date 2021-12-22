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42 минуты назад

Бывший министр обороны ДНР ответил на обвинения по делу о малайзийском Boeing

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя требование прокуратуры Нидерландов дать ему пожизненный срок по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявил, что никаких показаний давать не будет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам обвиняемого, он не изменил позицию по этому вопросу.

«Ополчение "Боинг" не сбивало. Больше никаких комментариев на эту тему не даю. Естественно, никаких показаний давать не буду. Рассматриваю данное "судилище" как незаконное и нацеленное на расправу с врагами нового мирового порядка», — сказал Гиркин.

Ранее председательствующий судья Хендрик Стейнхей по делу о сбитом малазийском Boeing заявил, что российская сторона Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе командира базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергея Мучкаева. По мнению России, подобный опрос противоречит требованиям страны.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала ДНР. Погибли 298 человек. В занимающуюся расследованием катастрофы совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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Следствие считает, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук», из которого и был сбит лайнер.

В мире,Видео,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Boeing,
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