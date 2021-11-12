Главное за день: обещание "Газпрома" Украине и прорыв мигрантов в Польшу

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Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания выполняет утверждённый план по закачке газа в европейские подземные хранилища, в том числе через территорию Украины. Обязательства «Газпрома» по транзиту в 2021 году будут выполнены. Слова Миллера приводятся в Telegram-канале компании.
Миллер напомнил, что «Газпром» выполняет план по закачке газа в европейские подземные хранилища. Для этого используется в том числе маршрут поставок через Украину.
Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано, — заявил глава «Газпрома».
Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» на польско-белорусской границе и прорвались на территорию Польши. Об этом сообщил находящийся на месте событий корреспондент Sputnik Беларусь.
8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграждения, но были остановлены и разбили лагерь около пограничной линии. Польские пограничники оценивали число беженцев примерно в 5 тыс. человек. Власти страны стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику.
Крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) «Газпрома» в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии —начали пустеть и так и не перешли в режим интенсивной закачки. Сейчас запасы там находятся на критически низком уровне, несмотря на поручение президента интенсивно пополнять европейские хранилища после того, как будут заполнены российские.
По данным европейских операторов ПХГ, уровень запасов Rehden оценивается в 9,58 процента; из Jemgum (87,4 процента) и Haidach (54,2 процента) идет отбор и уже откачано 10 и 6 миллионов кубометров соответственно. Еще одно хранилище — Bergermeer в Нидерландах — заполнено на 30,71 процента, но там тоже начался отбор.
Российские и белорусские десантники высадились на полигоне под Гродно. Совместные учения проходят вблизи польской границы. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
Десантники Белоруссии и Российской Федерации выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи ввиду роста военной деятельности у западной границы республики, — говорится в сообщении.
Берлин считает, что президент России Владимир Путин может повлиять на ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе, и ждет. Об этом заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, передает «Интерфакс».
«С нашей точки зрения, российский президент имеет возможность повлиять на ситуацию, и мы ждем, что он это сделает», — сказала политик.
Владимир Путин допустил появление новых штаммов коронавируса, которые могут оказаться опаснее предыдущих. Об этом он сообщил на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), пишет РИА Новости.
Он также отметил, что коронавирусная инфекция все еще не побеждена, а потому важно не ослаблять усилия по борьбе с ней. Вместе с тем российский лидер призвал укреплять системы здравоохранения стран АТЭС.
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер на 76-ом году жизни. Юморист был автором многих рассказов и монологов. Его миниатюры исполняли такие популярные артисты как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова.
Свою литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году, напомнил телеканал.
Граждане с российским паспортом в Беларуси не могут купить новый автомобиль из салона. Такую информацию сообщил сотрудник одного из белорусских официальных дилерских центров Lada.
«Мы уже сталкивались с ситуациями, когда россияне звонят и просят продать автомобиль. Мы в таком случае предлагаем схему, по которой клиент оформляет машину на родственников у нас в стране, у которых есть гражданство или вид на жительство. На российский паспорт автомобиль мы оформить не можем», — отметил представитель дилерского центра порталу Autonews.ru.
Российскую фигуристку Дарью Усачеву унесли с катка после полученной травмы на раскатке перед выступлением в короткой программе на Гран-при в Токио (Япония).
Усачева - единственная россиянка, которая была заявлена в соревнованиях одиночниц на турнире в Японии. Изначально на турнире должна была выступить Александра Трусова, но она была вынуждена сняться с этапа Гран-при из-за травмы.