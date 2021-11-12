Умер Виктор Коклюшкин

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер на 76-ом году жизни. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
Юморист был автором многих рассказов и монологов. Его миниатюры исполняли такие популярные артисты как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова.
Свою литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году, напомнил телеканал. При этом о причине смерти Виктора Коклюшкина не сообщается.
Ранее в возрасте 68 лет от пневмонии скончался российский композитор, джазовый пианист и продюсер Вячеслав Горский. Горский сочинил рок-оперы «Блуждающие звезды» и «Синяя борода», детский мюзикл «Джангл-шоу», либретто к которым написал Павел Грушко, а также музыку к нескольким фильмам.