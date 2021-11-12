Умер Виктор Коклюшкин

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер на 76-ом году жизни. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

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Юморист был автором многих рассказов и монологов. Его миниатюры исполняли такие популярные артисты как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова.

Свою литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году, напомнил телеканал. При этом о причине смерти Виктора Коклюшкина не сообщается.