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Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Алиса Селезнёва
1 час назад

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер на 76-ом году жизни. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

Умер Виктор Коклюшкин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юморист был автором многих рассказов и монологов. Его миниатюры исполняли такие популярные артисты как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова.

Свою литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году, напомнил телеканал. При этом о причине смерти Виктора Коклюшкина не сообщается.

Ранее в возрасте 68 лет от пневмонии скончался российский композитор, джазовый пианист и продюсер Вячеслав Горский. Горский сочинил рок-оперы «Блуждающие звезды» и «Синяя борода», детский мюзикл «Джангл-шоу», либретто к которым написал Павел Грушко, а также музыку к нескольким фильмам.

Поэт Николай Чуксин покончил с собой

Происшествия,Виктор Коклюшкин,Клара Новикова,Владимир Винокур,Евгений Петросян,Ефим Шифрин,
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