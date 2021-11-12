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Путин предупредил о появлении более опасных штаммов коронавируса

Елена Прошина
23 минуты назад

Владимир Путин допустил появление новых штаммов коронавируса, которые могут оказаться опаснее предыдущих. Об этом он сообщил на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), пишет РИА Новости.

Путин предупредил о появлении более опасных штаммов COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также отметил, что коронавирусная инфекция все еще не побеждена, а потому важно не ослаблять усилия по борьбе с ней. Вместе с тем российский лидер призвал укреплять системы здравоохранения стран АТЭС.

"Сам коронавирус ещё далеко не побеждён. Не исключено появление новых, и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное, технологическое обеспечение ", - сказал Путин.

Помимо этого, российский президент подчеркнул, что РФ заинтересована в сотрудничестве со странами АТЭС по цифровизации.

Путин надел новозеландскую накидку на саммит АТЭС

"Наша страна заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по тематике цифровизации. Цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитии инфраструктуры, транспортно-логистичнеских коридоров",- отметил Путин.

Кроме того, глава государства обратил внимание лидеров стран АТЭС на необходимость более плотного координирования с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Саммит АТЭС проходит 12 ноября под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Владимир Путин принимает в нем участие в режиме видеоконференции.

Политика,Владимир Путин,АТЭС,ШОС,РИА Новости,
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