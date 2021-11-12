Мигранты на белорусской границе прорвались в Польшу

Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» на польско-белорусской границе и прорвались на территорию Польши. Об этом сообщил находящийся на месте событий корреспондент Sputnik Беларусь.

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8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграждения, но были остановлены и разбили лагерь около пограничной линии. Польские пограничники оценивали число беженцев примерно в 5 тысяч человек. Власти страны стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику.

Сегодня группа беженцев повредила ограждение на пункте пропуска «Брузги» и прорвалась на территорию Польши. Через границу, по примерным подсчетам корреспондента Sputnik, удалось перейти около 150-200 мигрантам.

При этом польские силовики не стали предпринимать сразу какие-либо активные действия, снимая происходящее на видео.