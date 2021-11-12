Российские десантники высадились у границ Польши

Российские и белорусские десантники высадились на полигоне под Гродно. Совместные учения проходят вблизи польской границы. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

Фото: modmilby/t.me modmilby/t.me

Десантники Белоруссии и Российской Федерации выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи ввиду роста военной деятельности у западной границы республики, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что провокационных действий со стороны Запада по нагнетанию напряжённости с Россией становится больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Москва будет страховать себя и «хеджировать риски».

Кроме того, 11 ноября Путин и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Европейского Союза.