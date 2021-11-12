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Российские и белорусские десантники высадились у границ Польши

News.ru
24 минуты назад

Российские и белорусские десантники высадились на полигоне под Гродно. Совместные учения проходят вблизи польской границы. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

Российские десантники высадились у границ Польши
Фото: modmilby/t.memodmilby/t.me

Десантники Белоруссии и Российской Федерации выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи ввиду роста военной деятельности у западной границы республики, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что провокационных действий со стороны Запада по нагнетанию напряжённости с Россией становится больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Москва будет страховать себя и «хеджировать риски».

Кроме того, 11 ноября Путин и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Европейского Союза.

Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Президент России высказался в пользу восстановления контактов между государствами Евросоюза и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

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Армия,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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