Пока вы не уснули: Кудрин рассказал о способе вдвое снизить уровень бедности

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Кудрин назвал пути снижения бедности в России

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, адресная помощь нуждающимся семьям позволит снизить уровень бедности в России вдвое. Об этом он заявил в интервью РБК.

Кудрин подчеркнул, что в 2020 году в России за чертой бедности жили 12,1% граждан, или более 17 млн человек. При этом большая часть приходится на семьи с детьми.

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», - пояснил глава Счетной палаты.

Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 создадут в России

В России начали разрабатывать новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что ракета Х-95 будет применяться в составе вооружения бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М.

— Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя, — цитирует собеседника агентство.

Грузинские политики обратились к Путину

Более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России Владимира Путина восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

«Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык! – говорят подписанты. – Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии».

Глава «Белорусского дома на Украине» найден мертвым

соцсети

Пропавшего главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли мертвым в киевском парке. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, глава организации, занимающейся поддержкой эмигрировавших из Белоруссии соотечественников, пропал накануне. Его тело было найдено в одном из парков, распложенных рядом с его домом.

«Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид», - подчеркивается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Зеленский назвал возвращение Крыма вопросом времени

Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени. Об этом в интервью телеканалу «Дом» (госканал, вещающий на русском языке для неподконтрольных территорий) заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина.

«Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так— на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю < > Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — сказал украинский лидер.

Десантники устроили погром в московском секс-шопе

Трое мужчин в форме десантников устроили погром в секс-шопе в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент произошёл 2 августа в День ВДВ на улице 1905 года. Неизвестные в форме десантников ворвались в магазин и устроили погром в торговом зале, вырвав серёжку из уха продавца-консультанта.

Уточняется, что погромщики скрылись с места происшествия. Телеканал опубликовал видеозапись с кадрами последствий погрома.

"Люди отказывались жить с Тимановской"

Белорусская легкоатлетка, участница Олимпиады — 2020 в Токио (Япония) Анастасия Мирончик-Иванова поделилась мнением о скандальной ситуации вокруг соотечественницы Кристины Тимановской. По словам Анастасии, бывало и такое, что с Тимановской не хотели жить в одной комнате.

«Назвать Кристину компанейским человеком действительно сложно. Понятно, у всех есть свои друзья. Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление», — приводит слова спортсменки «RT на русском».

Автомобилисты придумали способ уклоняться от штрафов

Среди автомобилистов России распространяется новый незаконный прием обмана камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, выяснила «Газета.Ru». Лихачи специально устанавливают на своих автомобилях номерные знаки под определенным углом, чтобы программное обеспечение дорожных комплексов не смогло идентифицировать автомобиль. Наличие уязвимости камер перед этим вредоносным «лайфхаком», признают создатели программного обеспечения для фото-видеофиксации.

На дорогах России появились автомобили с криво установленными государственными регистрационным знаками (ГРЗ). На это обратил внимание вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, а также корреспонденты «Газеты.Ru».

«Таких машин действительно стало больше, только сегодня пару таких видел»,— сообщил «Газете.Ru» Шапарин.

"Ему очень больно": Шубенков снялся со старта в Токио

Сергей Клевцов, личный тренер легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал, из-за чего россиянин снялся с соревнований в беге на 100 м с барьером на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались Сейчас на разминке побежал – и всё Что-то щёлкнуло. Сейчас нога во льду. Ждем. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щёлкнуло – непонятно. Но ему очень больно», — сообщает в своем телеграм-канале журналист «СЭ» Владимир Иванов.

ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России

ЛГБТ-пара из рекламы сети магазинов «ВкусВилл» покинула Россию. Об этом глава семьи Юма сообщила на своей странице в Instagram.

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей! Огромное спасибо тем, кто нас поддержал, тем кто рискнул проявиться и высказать нам поддержку, и тем кто поддерживал в личку!» — написала Юма в своем instagram-аккаунте.