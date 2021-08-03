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Помогавшего диссидентам начальника «Белорусского дома» нашли мертвым в Киеве

Алиса Селезнёва
55 минут назад

Пропавшего главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли мертвым в киевском парке. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Глава «Белорусского дома на Украине» найден мёртвым
Фото: соцсетисоцсети

По данным ведомства, глава организации, занимающейся поддержкой эмигрировавших из Белоруссии соотечественников, пропал накануне. Его тело было найдено в одном из парков, распложенных рядом с его домом.

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«Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид», - подчеркивается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

В полиции призвали всех, кто знал Виталия Шишова, предоставить ведомству информацию о последних неделях его жизни, психоэмоциональном состоянии, а также о возможных угрозах.

«Белорусский дом» помогал белорусам бежать от репрессий на родине. Виталий Шишов жаловался ранее, что за ним, возможно, следят, пишет Telegram-канал Mash.

В прошлом году в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. Ряд представителей оппозиции уехал за пределы страны.

Виталия Шишова нашли мертвым на фоне скандала на Олимпиаде в Токио с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Спортсменка публично отказалась выступать на эстафете 4х400 метров, на которую ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб.

Она заявила о некомпетентности тренеров и спортивных чиновников Белоруссии. В ответ ее решили отправить на родину. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление, насильно пытались посадить в самолет и она опасается, что в Белоруссии окажется в тюрьме. Спортсменка обратилась за помощью к правоохранительным органам Японии, а затем попросила о политическом убежище Польшу.

Происшествия,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Киев,Беларусь,Украина,
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