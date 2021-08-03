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Зеленский назвал возвращение Крыма вопросом времени

Lenta.ruиещё 8
31 минуту назад

Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени. Об этом в интервью телеканалу «Дом» (госканал, вещающий на русском языке для неподконтрольных территорий) заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский: Крым - это моя земля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина.

«Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так— на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю < > Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

«Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой», — заключил глава государства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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