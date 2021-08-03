Зеленский: Крым - это моя земля

«Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так— на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю < > Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — сказал украинский лидер.