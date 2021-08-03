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Грузинские политики попросили Путина возобновить сотрудничество

Деловая газета "Взгляд"
25 минут назад

Более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России Владимира Путина восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Провокации США: Грузинские политики обратились к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

Она заявила, что «режиссером театра» внутреннего противостояния в Грузии являются США, а «бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой ничто иное, как вызов России».

«Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык! – говорят подписанты. – Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии».

По их данным, подавляющее большинство населения Грузии поддерживает диалог с Россией и военный нейтралитет Грузии.

Кроме ряда известных в Грузии политиков, обращение подписали двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили, бывшие начальники Генштаба Гурам Николайшвили и Георгий Иукуридзе, другие отставные высокопоставленные военные, бывший премьер-министр Отар Пацация и так далее.

После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений.

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