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Участницы рекламы «ВкусВилл» про ЛГБТ-семью уехали из РФ

Ura.Ru
50 минут назад

ЛГБТ-пара из рекламы сети магазинов «ВкусВилл» покинула Россию. Об этом глава семьи Юма сообщила на своей странице в Instagram.

ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России
Фото: InstagramInstagram

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей! Огромное спасибо тем, кто нас поддержал, тем кто рискнул проявиться и высказать нам поддержку, и тем кто поддерживал в личку!» — написала Юма в своем instagram-аккаунте.

Одна из ее дочерей, Мила, сообщила в социальных сетях, что сейчас семья находится в Барселоне. Она попросила у своих подписчиков помощи в поиске работы и новых друзей. Также Мила анонсировала фильм блогера Карена Шаиняна об их семье.

«ВкусВилл» ответил на вопрос о влиянии ЛГБТ-рекламы на выручку

Ранее «ВкусВилл» оказался в центре скандала из-за статьи «Рецепты семейного счастья», где фигурировала лесбийская пара. Материал вызвал бурю негодования в соцсетях и обвинения в ЛГБТ-пропаганде. Позже компания удалила публикацию и принесла извинения. Предполагается, что такая реклама была связана с активной подготовкой «ВкусВилла» к продаже акций западным бизнесменам. Компания так собиралась привлечь инвесторов, передает «Царьград».
Общество,Царьград ТВ,Россия,
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