ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России

ЛГБТ-пара из рекламы сети магазинов «ВкусВилл» покинула Россию. Об этом глава семьи Юма сообщила на своей странице в Instagram.
«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей! Огромное спасибо тем, кто нас поддержал, тем кто рискнул проявиться и высказать нам поддержку, и тем кто поддерживал в личку!» — написала Юма в своем instagram-аккаунте.
Одна из ее дочерей, Мила, сообщила в социальных сетях, что сейчас семья находится в Барселоне. Она попросила у своих подписчиков помощи в поиске работы и новых друзей. Также Мила анонсировала фильм блогера Карена Шаиняна об их семье.