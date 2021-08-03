ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» уехала из России

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей! Огромное спасибо тем, кто нас поддержал, тем кто рискнул проявиться и высказать нам поддержку, и тем кто поддерживал в личку!» — написала Юма в своем instagram-аккаунте.