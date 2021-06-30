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Видео дня

Путин высказался об инциденте с эсминцем в Крыму

Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии - 2021» назвал провокацией инцидент с британским эсминцем. По словам главы государства, провокация была комплексной. Ее проводили не только британцы, но и американцы, отметил он.

ЦБ и НПФ готовят новую пенсионную систему

Систему обязательного пенсионного страхования (ОПС) решили трансформировать в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Теперь средства будут принадлежать не государству, а гражданам.

РФПИ ответил Гватемале на претензии по «Спутнику V»

По словам представителя РФПИ, один самолёт с вакциной должен прибыть в республику на этой неделе, ещё один борт — на следующей.

ЕС продлил антироссийские санкции

Послы стран - членов Евросоюза одобрили в среду продление секторальных экономических санкций в отношении России до 31 января, формальное решение Совета ЕС на уровне глав МИД будет вынесено 12 июля.

ВОЗ: «Дельта» захватывает Европу

Уровень заболеваемости коронавирусом в мире снижается, сообщили в ВОЗ. Но угроза все еще сохраняется - по миру идет новый вариант инфекции, куда более агрессивный.

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом

Как сообщает ТАСС, Google не локализовала базы данных пользователей из России на территории страны. Штраф может составить до шести миллионов рублей.

Блогер Руслан Усачев покинул Россию

21 июня стало известно, что Усачев собирается эмигрировать по политическим причинам. Он объяснил, что раньше не планировал эмигрировать, однако период пандемии ограничил блогера в возможности куда-либо ездить и он «сильнее задумался о том, что у нас в стране».

Подлодка с «Калибрами» вышла в море на фоне учений НАТО

Российская дизельная подводная лодка «Колпино», способная применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze 2021, в которых участвуют страны НАТО и их партнеры.

В России установлен новый рекорд по смертям от COVID

За сутки зафиксировано 21 042 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Москве — 5 823 человека. За сутки выздоровело 16 356 человек, погибло 669 инфицированных — это новый рекорд по смертности от коронавируса.

В Германии обвинили Россию в масштабной кибератаке