Российская дизельная подводная лодка «Колпино», способная применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze 2021, в которых участвуют страны НАТО и их партнеры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Отмечается, что в ходе мероприятия российские подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном случаях, выполнив погружения на различные глубины (более 200 метров).

Учения проходили в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в одном из морских полигонов в акватории Черного моря.

«Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки — «покладка на грунт», — говорится в сообщении флота.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты различной сложности с палубы патрульного корабля «Павел Державин».

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.