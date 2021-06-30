Роскомнадзор пригрозил Google штрафом

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В Роскомнадзоре подчеркнули, что составили в отношении компании административный протокол. При этом в регуляторе заявили, что около 600 зарубежных интернет-компаний локализовали хранение личных данных российских пользователей на территории страны.

Российский суд неоднократно штрафовал Google. В частности, в мае компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей за отказ удалять запрещенный местным законодательством контент. В конце 2020 года московский суд признал Google виновной в неполной фильтрации поисковых запросов. Штраф за нарушение составил три миллиона рублей.