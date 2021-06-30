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Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России

ТАССиещё 1
29 минут назад
Послы стран - членов Евросоюза одобрили в среду продление секторальных экономических санкций в отношении России до 31 января, формальное решение Совета ЕС на уровне глав МИД будет вынесено 12 июля. Об этом сообщил ТАСС источник в европейской внешнеполитической службе. Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято 24 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Послы ЕС одобрили продление санкций в отношении России
Фото: ReutersReuters
"Послы ЕС одобрили в среду решение об очередном продлении экономических санкций [против России]. Окончательное решение должны принять министры иностранных дел 12 июля [на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе]", - сказал собеседник агентства.
В мире,Совет Европы,МИД,ЕС,Россия,
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