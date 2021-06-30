В России установлен новый рекорд по смертям от COVID

За сутки в России зафиксировано 21 042 случаев заражения COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, больше всего заболевших в Москве — 5 823 человека. За сутки выздоровело 16 356 человек, погибло 669 инфицированных — это новый рекорд по по смертности от коронавируса.

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«За сутки выявлено 21 042 случая COVID-19», — сообщает федеральный оперштаб.

По сравнению с предыдущим днем, количество заболевших увеличилось на 426 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 5 514 599 случаев COVID-19. Вылечилось 5 000 393 пациента. Жертвами коронавируса стали 135 214 человек.

Среди регионов Уральского федерального округа по числу заболевших на первом месте Свердловская область — 272 случая COVID-19. В Челябинской области обнаружили 179 случаев заражения коронавирусом, в Тюменской область — 150, в ХМАО — 125. Меньше всего заболевших в ЯНАО — 71 человек и Курганской области — 56. В Пермском крае за сутки выявили 243 случая COVID-19.