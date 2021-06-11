Пока вы не уснули: НАТО устроила провокацию перед саммитом Путина и Байдена

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НАТО устроила провокацию перед саммитом Путина и Байдена

США. Применение в учениях стран НАТО в Балтийском море Baltops американского бомбардировщика B-52H нагнетает напряженность в Европе. Об этом рассказало в своем Twitter-аккаунте посольство России

В посольстве отметили, что использование B-52H является «бряцанием оружием», которое ухудшает обстановку.

— Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация, — говорится в сообщении.

Богатые россияне получают в 10 раз больше бедных

Разрыв между доходами самых богатых и бедных россиян в некоторых случаях доходит до 8–10 раз. Это средний показатель. Регионом РФ, в котором наблюдался в 2020 году самый большой разрыв между доходами, стал Ямало-Ненецкий автономный округ . На втором месте Ненецкий автономный округ . Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Заработок богачей в указанных субъектах в 8–10 раз превысил суммы, которые получают бедные. При этом в среднем по стране россияне получали в 2020 году 35,7 тысячи рублей. 20% населения при этом имеет средний заработок в 82,5 тысячи рублей в месяц. А самые бедные выживали на 9,88 тысячи рублей.

Путин подписал закон о бесплатной газификации

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит реализовать мероприятия "дорожной карты" повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром" . Но там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации — самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.

Закон также касается и источников финансирования газификации. Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили" — того самого строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое сейчас оплачивают, в том числе граждане.

ЦБ повысил ставку на фоне разогнавшейся инфляции

Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 5,50% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция выше прогнозов.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках», - говорится в сообщении.

Жданова объявили в федеральный розыск

Бывший директор ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск по одному из связанных с ним уголовных дел. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Сегодня из базы данных МВД стало известно о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск. Пока не известно, с чем это связано. Очевидно, что это связно с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно, пока не понятно", - сказал он.

В отношении Жданова расследуется несколько уголовных дел. Одно из них возбуждено приставами в связи с невыплатой 29 млн рублей по решению суда бизнесмену Евгению Пригожину

США выразили РФ протест из-за недопуска к осужденному

Посольство США направило в Министерство иностранных дел России ноту протеста в связи с недопуском к осужденному американскому гражданину Тревору Риду. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

Как сообщил временный поверенный в делах посольства Соединенных Штатов в Москве Бартл Горман, соответствующая нота была направлена в российское внешнеполитическое ведомство 10 июня, по прошествии 16 дней без консульского доступа к американскому гражданину.

Отмечается, что 25 мая у Рида обнаружили коронавирус. В дальнейшем ему многократно отказывалось совершать телефонные звонки семье и персоналу посольства. Кроме того, учреждение, в котором содержится американец, многократно отказывало в предоставлении какой-ибо информации о состоянии его здоровья в течение двух с лишним недель, отметили в посольстве.

Бельгийцам рекомендовали не посещать Россию на Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ответил на вопрос, сколько иностранных болельщиков ожидается в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Точное количество вам не назову, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, всё равно большая часть болельщиков — россияне», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

По словам гендиректора оргкомитета Евро-2020, наибольшее количество иностранных болельщиков прибудет в Петербург из Финляндии.

ВКС РФ нанесли удар по лидерам террористов в Сирии

Российские военные в сирийской провинции Идлиб уничтожили главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Удар был нанесен по машине, в которой находились официальный представитель ХТШ Абу Халид Шами, руководитель медиа-крыла ХТШ Абу Мусаб Хомси и еще два боевика. Террористов обнаружили, когда они посещали один из блокпостов группировки. Выяснить их местоположение удалось «благодаря новейшим техническим средствам разведки, проходящим апробацию» в Арабской Республике.

Численность ХТШ составляет несколько тысяч боевиков.

Собянин: пик заболеваемости COVID сдвинулся на июнь-июль

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, весенний пик заболеваемости сдвинулся на июнь-июль. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам градоначальника, в настоящее время иммунитет от коронавируса есть примерно у половины москвичей.

«Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID», - заявил Собянин, его слова приводит РИА «Новости».

По словам мэра, тяжесть течения заболевания ухудшается. Много москвичей находятся в реанимации на ИВЛ.

В России могут ввести новый штраф за мусор

Российские переработчики пластмассовых изделий предложили правительству ввести штрафы для россиян, которые нарушают режим раздельного сбора мусора. «Известия» ознакомились с письмом Союза переработчиков пластмасс вице-премьеру РФ Виктории.

Глава организации Михаил Кацевман отметил, что проблема загрязнения городов не в самих материалах, а в безалаберности людей, которые не желают сортировать мусор. По его словам, сегодня в РФ можно переработать почти любой вид пластика — а на крайний случай можно прибегнуть к энергетической утилизации.