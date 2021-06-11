Собянин: пик заболеваемости COVID сдвинулся на июнь-июль

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, весенний пик заболеваемости сдвинулся на июнь-июль. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам градоначальника, в настоящее время иммунитет от коронавируса есть примерно у половины москвичей.

«Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID», - заявил Собянин, его слова приводит РИА «Новости».

По словам мэра, тяжесть течения заболевания ухудшается. Много москвичей находятся в реанимации на ИВЛ.

Собянин подчеркнул, что власти не собираются усиливать ограничительные меры, однако будут контролировать соблюдение уже установленных.

«Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», - сказал мэр.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова связала рост заболеваемости коронавирусом в столице с несоблюдением горожанами действующих профилактических мер.