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Собянин: Около половины москвичей получили иммунитет от COVID

Вероника Полынина
59 минут назад
Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, весенний пик заболеваемости сдвинулся на июнь-июль. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин: пик заболеваемости COVID сдвинулся на июнь-июль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам градоначальника, в настоящее время иммунитет от коронавируса есть примерно у половины москвичей.
«Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID», - заявил Собянин, его слова приводит РИА «Новости».
По словам мэра, тяжесть течения заболевания ухудшается. Много москвичей находятся в реанимации на ИВЛ.
Собянин подчеркнул, что власти не собираются усиливать ограничительные меры, однако будут контролировать соблюдение уже установленных.
«Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», - сказал мэр.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова связала рост заболеваемости коронавирусом в столице с несоблюдением горожанами действующих профилактических мер.
За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 5 853 новых заболевших. С 6 июня число заболевших выросло почти в два раза.
Новости Москвы,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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