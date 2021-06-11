Собянин: пик заболеваемости COVID сдвинулся на июнь-июль

Ситуация с коронавирусом в Москве
ухудшается, весенний пик заболеваемости сдвинулся на июнь-июль. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала «Россия 1».
По словам градоначальника, в настоящее время иммунитет от коронавируса есть примерно у половины москвичей.
«Около половины москвичей уже получили свой иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID», - заявил Собянин, его слова приводит РИА «Новости».
По словам мэра, тяжесть течения заболевания ухудшается. Много москвичей находятся в реанимации на ИВЛ.
Собянин подчеркнул, что власти не собираются усиливать ограничительные меры, однако будут контролировать соблюдение уже установленных.
«Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», - сказал мэр.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова
связала рост заболеваемости коронавирусом в столице с несоблюдением горожанами действующих профилактических мер.
За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 5 853 новых заболевших. С 6 июня число заболевших выросло почти в два раза.