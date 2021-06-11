В России могут ввести новый штраф за мусор

Российские переработчики пластмассовых изделий предложили правительству ввести штрафы для россиян, которые нарушают режим раздельного сбора мусора. «Известия» ознакомились с письмом Союза переработчиков пластмасс вице-премьеру РФ Виктории.

Фото: Flickr.com Flickr.com

Глава организации Михаил Кацевман отметил, что проблема загрязнения городов не в самих материалах, а в безалаберности людей, которые не желают сортировать мусор. По его словам, сегодня в РФ можно переработать почти любой вид пластика — а на крайний случай можно прибегнуть к энергетической утилизации.

Союз призывает организовать раздельный сбор мусора на всех домовладениях и на муниципальных территориях, потому что мощностей на сортировку и переработку в РФ достаточно.

Штрафовать предлагают не только владельцев частных домов, но и товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании.

Организация пояснила, что следить за корректную сортировку мусора будет региональный оператор. И если он выявит нарушения, должны следовать штрафы, размер которых стоит дополнительно обсудить с участниками отрасли.

Если удастся всё правильно организовать, возможно, России не придётся отказываться от одноразовой посуды и упаковки.