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В России могут ввести штраф за нарушение раздельного сбора мусора

News.ru
27 минут назад
Российские переработчики пластмассовых изделий предложили правительству ввести штрафы для россиян, которые нарушают режим раздельного сбора мусора. «Известия» ознакомились с письмом Союза переработчиков пластмасс вице-премьеру РФ Виктории.
В России могут ввести новый штраф за мусор
Фото: Flickr.comFlickr.com
Глава организации Михаил Кацевман отметил, что проблема загрязнения городов не в самих материалах, а в безалаберности людей, которые не желают сортировать мусор. По его словам, сегодня в РФ можно переработать почти любой вид пластика — а на крайний случай можно прибегнуть к энергетической утилизации.
Союз призывает организовать раздельный сбор мусора на всех домовладениях и на муниципальных территориях, потому что мощностей на сортировку и переработку в РФ достаточно.
Штрафовать предлагают не только владельцев частных домов, но и товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании.
Организация пояснила, что следить за корректную сортировку мусора будет региональный оператор. И если он выявит нарушения, должны следовать штрафы, размер которых стоит дополнительно обсудить с участниками отрасли.
Если удастся всё правильно организовать, возможно, России не придётся отказываться от одноразовой посуды и упаковки.
IKEA и торговые центры «Мега» запускают в Москве и Санкт-Петербурге сервис по приёму деревянной мебели для переработки. Пилотный проект по сбору мебели, который IKEA проводила в 2019 году в Санкт-Петербурге, был признан успешным.
Общество,Михаил Кацевман,Ikea,газета "Известия",Россия,
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