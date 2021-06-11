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Российские военные в Сирии уничтожили лидеров крупной группировки террористов

Lenta.ru
38 минут назад
Российские военные в сирийской провинции Идлиб уничтожили главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Удар был нанесен по машине, в которой находились официальный представитель ХТШ Абу Халид Шами, руководитель медиа-крыла ХТШ Абу Мусаб Хомси и еще два боевика. Террористов обнаружили, когда они посещали один из блокпостов группировки. Выяснить их местоположение удалось «благодаря новейшим техническим средствам разведки, проходящим апробацию» в Арабской Республике.
Численность ХТШ составляет несколько тысяч боевиков.
В апреле сообщалось, что ВКС России в Сирии уничтожили около 200 боевиков. Боевая авиация нанесла удар по базе террористов на северо-востоке от Пальмиры. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александр Карпов. пояснил, что российские военные получили и подтвердили информацию о местонахождении замаскированной базы. В результате удара было уничтожено два укрытия боевиков, 24 пикапа с пулеметами и порядка полутонны боеприпасов и запчастей для сборки взрывных устройств.
Армия,Видео,Александр Карпов,Россия,Идлиб,Сирийская Арабская Республика,
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