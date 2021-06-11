Удар был нанесен по машине, в которой находились официальный представитель ХТШ Абу Халид Шами, руководитель медиа-крыла ХТШ Абу Мусаб Хомси и еще два боевика. Террористов обнаружили, когда они посещали один из блокпостов группировки. Выяснить их местоположение удалось «благодаря новейшим техническим средствам разведки, проходящим апробацию» в Арабской Республике.