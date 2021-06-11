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Экс-директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск

ТАСС
19 минут назад
Бывший директор ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск по одному из связанных с ним уголовных дел. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.
Жданова объявили в федеральный розыск
Фото: ТАССТАСС
"Сегодня из базы данных МВД стало известно о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск. Пока не известно, с чем это связано. Очевидно, что это связно с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно, пока не понятно", - сказал он.
В отношении Жданова расследуется несколько уголовных дел. Одно из них возбуждено приставами в связи с невыплатой 29 млн рублей по решению суда бизнесмену Евгению Пригожину.
Еще одно расследует СК по ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Подозреваемыми по этому делу проходят также Алексей Навальный и Леонид Волков.
Происшествия,Евгений Пригожин,Иван Жданов,Алексей Навальный,Леонид Волков,МВД,Россия,
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