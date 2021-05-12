Пока вы не уснули: в России предложили ввести новый налог

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Польшу возмутили документы Минобороны РФ о Великой Отечественной

В Польше негативно отреагировали на рассекреченные Министерством обороны РФ архивные документы об операции Красной армии по освобождению территории европейской страны от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году.

В статье местного обозревателя содержится параграф под названием «О чём не узнают русские?». В нём он пишет, что конец фашистской оккупации счастливо встречали в особенности те поляки, кто никогда не сталкивался с коммунистами

Стало известно о травле казанского стрелка учителями

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Жительница Казани, учившаяся в одной школе с Ильназом Галявиевым, рассказала, что к нему плохо относились учителя.

По словам девушки, она встречалась с одноклассником Галявиева и узнавала от него о происходящем в их классе.

Украина заявила о готовности "применить силу" против России

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Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако Вооруженные силы Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».

Он сказал, что украинские военные на «провокации» не поддаются, хотя имеют право реагировать, даже применяя оружие.

Мишустин предложил ввести новый налог

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил введение прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, ведущих агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за границу.

По его мнению, компаниям следует платить за жадность в вопросе вывода доходов дополнительными налогами в бюджет государства.

Отец погибшей школьницы выступил с инициативой после трагедии

В России следует ввести возрастные ограничения на оборот огнестрельного оружия. Об этом заявил отец одного из детей, погибших при нападении на гимназию в Казани.

«Молодому парню зачем ружье?» — задался он вопросом.

ВОЗ признала бессилие мира перед новой пандемией

Система здравоохранения в мире не была готова к пандемии COVID-19 и в своем нынешнем виде явно не способна предотвратить развитие пандемии нового высокоинфекционного патогена, говорится в докладе независимой экспертной группы Всемирной организации здравоохранения по оценке готовности к пандемии.

Байден помог: рубль укрепился после слов президента США

По итогам торгов 11 мая курс национальной валюты укрепился на 0,32%, до отметки 74,11 рубля за доллар.

Позитивным фактором стало заявление президента США Джо Байдена о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения взаимоотношений между странами.

Цена заявления: назван гонорар Прокловой за секс-скандал

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«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано небескорыстно, за гонорар в один миллион рублей», — отметила Поргина.

Российские хоккеисты устроили массовую драку

Сегодня в Омске состоялся матч за выход в финал Юниорской хоккейной лиги между альметьевским «Нефтяником» и челябинским «Трактором»

В конце третьего периода между игроками команд произошла массовая драка. В ходе потасовки судьи, пытавшиеся разнять спортсменов, получили некоторое количество случайных ударов.

Скончалась актриса из «Возвращения Мухтара»

Умерла заслуженная артистка Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Людмила Мамыкина.