Пока вы не уснули: в России предложили ввести новый налог

Польшу возмутили документы Минобороны РФ о Великой Отечественной
В Польше негативно отреагировали на рассекреченные Министерством обороны РФ
архивные документы об операции Красной армии по освобождению территории европейской страны от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году.
В статье местного обозревателя содержится параграф под названием «О чём не узнают русские?». В нём он пишет, что конец фашистской оккупации счастливо встречали в особенности те поляки, кто никогда не сталкивался с коммунистами
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Стало известно о травле казанского стрелка учителями
Жительница Казани, учившаяся в одной школе с Ильназом Галявиевым, рассказала, что к нему плохо относились учителя.
По словам девушки, она встречалась с одноклассником Галявиева и узнавала от него о происходящем в их классе.
Украина заявила о готовности "применить силу" против России
Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак
заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако Вооруженные силы Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
Он сказал, что украинские военные на «провокации» не поддаются, хотя имеют право реагировать, даже применяя оружие.
Мишустин предложил ввести новый налог
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
допустил введение прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, ведущих агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за границу.
По его мнению, компаниям следует платить за жадность в вопросе вывода доходов дополнительными налогами в бюджет государства.
Отец погибшей школьницы выступил с инициативой после трагедии
В России следует ввести возрастные ограничения на оборот огнестрельного оружия. Об этом заявил отец одного из детей, погибших при нападении на гимназию в Казани.
«Молодому парню зачем ружье?» — задался он вопросом.
ВОЗ признала бессилие мира перед новой пандемией
Система здравоохранения в мире не была готова к пандемии COVID-19 и в своем нынешнем виде явно не способна предотвратить развитие пандемии нового высокоинфекционного патогена, говорится в докладе независимой экспертной группы Всемирной организации здравоохранения
по оценке готовности к пандемии.
Байден помог: рубль укрепился после слов президента США
По итогам торгов 11 мая курс национальной валюты укрепился на 0,32%, до отметки 74,11 рубля за доллар.
Позитивным фактором стало заявление президента США Джо Байдена
о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным
для обсуждения взаимоотношений между странами.
Цена заявления: назван гонорар Прокловой за секс-скандал
«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано небескорыстно, за гонорар в один миллион рублей», — отметила Поргина.
Российские хоккеисты устроили массовую драку
Сегодня в Омске состоялся матч за выход в финал Юниорской хоккейной лиги между альметьевским «Нефтяником» и челябинским «Трактором»
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В конце третьего периода между игроками команд произошла массовая драка. В ходе потасовки судьи, пытавшиеся разнять спортсменов, получили некоторое количество случайных ударов.
Скончалась актриса из «Возвращения Мухтара»
Умерла заслуженная артистка Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Людмила Мамыкина.
В некрологе отмечается, что она скончалась на 75-ом году жизни.