Руслан Хомчак Главнокомандующий ВС Украины заявил , что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако Вооруженные силы Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».

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«Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря – там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее», – цитирует РИА «Новости» Хомчака.

Главком сказал, что украинские военные на «провокации» не поддаются, хотя имеют право реагировать, даже применяя оружие.

«Единственное, что мы делаем – мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил России – они не соразмерны», – заявил Хомчак.

По словам генерала, уверенность ему придает почти постоянное присутствие в Черном море военных кораблей НАТО . Он отметил, что международные партнеры помогают Украине в развитии ВМС.

«Нам в этом помогают США, они нам дают корабли, учат наши экипажи, уже сейчас дают корабли с вооружением. Великобритания предоставляет помощь. Военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Чёрного моря, – сейчас вот один выходит, второй заходит военный корабль, – и их присутствие дает нам уверенность, что в принципе они, когда понадобится, скажут свое слово», – добавил Хомчак.

Экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе. Об этом в среду в интервью газете "Военный вестник юга России" сообщил командующий военным округом Александр Дворников

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"Подготовка надводных кораблей и катеров Черноморского флота в истекшем периоде прошла в условиях интенсивного противодействия кораблям НАТО, действующим в Черном море. Она была направлена, в том числе на подготовку к выполнению задач по основному боевому предназначению одиночных кораблей. < > Наплаванность экипажей кораблей и катеров флота по количеству ходовых суток в зимнем периоде обучения увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 5% - у подводных лодок", - сказал Дворников.

Кроме того, по словам командующего, на увеличение времени пребывания экипажей в море повлиял ввод в состав сил постоянной готовности малого ракетного корабля "Гайворон".

"Всего же общая наплаванность кораблей и катеров Черноморского флота составляет более 1,2 тыс. ходовых суток. Это свыше 100 тыс. ходовых миль", - отметил Дворников.

Говоря о прошедших в Крыму масштабных учениях, командующий ЮВО назвал заметным событием межфлотский переход тактической группы в составе трех артиллерийских и восьми десантных катеров из Каспийского моря в Черное и обратно.

Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко назвал Азовское море украинской территорией и возмутился отсутствием реакции Киева на действия Военно-морских сил России. Его слова приводит РИА Новости.

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Пространство Азовского моря — это территория Украины. Россияне её захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за это? — сказал Порошенко.

Так политик отреагировал на российские военные учения в Азовском море. Он подчеркнул, что Россия заблокировала это море для судоходства, а действующий глава Украины Владимир Зеленский игнорирует этот факт.

В Киеве заявили о попытках катеров ФСБ РФ препятствовать действиям лодочной группы ВМС Украины в Азовском море. По словам представителя ВСУ, действия россиян были безуспешны.

По мнению украинской стороны, Россия продолжает нарушать нормы международного морского права. Так, в ночь на 15 апреля катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку воспрепятствовать правомерным действиям лодочной группы ВМС ВС Украины, несущей боевое дежурство.

Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного плавания, катерно-тактическая группа ВМС Украины продолжала выполнять поставленные перед ней задачи, — цитирует сообщение «Интерфакс-Украина».

В Киеве подчеркнули, что сотрудники ВМС и дальше будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами международного морского права.

Министерство обороны России получило в обособленное пользование часть Азовского моря. Это следует из документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 14 апреля.

— Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства, — говорится в тексте распоряжения.

Площадь акватории составит 0,672 квадратного километра. Его не смогут использовать ни физические, ни юридические лица, отмечается в документе на портале.

МИД Украины выразил протест в связи с намерением России временно закрыть часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран и счел это нарушением норм международного права. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении дипведомства.

"РФ объявила о закрытии на следующей неделе до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия РФ являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - заявил МИД.

Киев назвал этот шаг России "грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву".

"Согласно Конвенции, - отмечается в документе, - РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море".



"На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море, перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины", - говорится в заявлении.

МИД потребовал от РФ "немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря" и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

Строительство новых военно-морских баз Украиной на Азовском море может оказаться бессмысленным с точки зрения возможного оказания давления на Россию. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Согласно экспертам, Украина собирается противостоять России, расширяя военную базу на Азовском море. Для России, вернувшей Крым, Азовское море является почти что внутренним морем, однако у Украины остался длинный участок побережья, где и планируется усилить военное присутствие. Для реализации этого плана Украина воспользуется кредитом в размере 1,6 миллиарда долларов, который обязалась предоставить Великобритания в целях развития украинского военно-морского флота.

Строительство базы должно быть завершено в течение 2021 года. Власти также намерены использовать ее в качестве места базирования военых кораблей НАТО. Однако присутствие флота Североатлантического альянса в Черном море ограничено международными конвенциями, кроме того войти в Азовское море можно лишь через Керченский пролив, который также находится под контролем России. Поэтому военные корабли Запада смогут попасть на военную базу Украины только с одобрения российских властей, что в нынешних обстоятельствах едва ли вероятно.