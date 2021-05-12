В публикации Минобороны об освобождении Польши говорится, в частности, о том, как поляки негативно относились к немцам, встречая красноармейцев как освободителей. Этнические немцы, в свою очередь, боялись ухода советского солдата с освобождённой территории. Их пугала вероятность грабежей и погромов со стороны поляков.