По мнению экспертов, февраль 2020 года также был потерянным месяцем, когда гораздо больше стран могли бы предпринять шаги по сдерживанию распространения SARS-CoV-2 и предотвращению глобальной медицинской, социальной и экономической катастрофы, однако не сделали этого.

Независимая группа экспертов по обеспечению готовности к пандемии и ответным мерам была назначена генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. в ответ на резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывающей к проведению независимого, беспристрастного и всеобъемлющего обзора опыта и уроков, которые необходимо извлечь из текущей пандемии. В ходе обзора также было предложено представить рекомендации по улучшению потенциала для глобальной профилактики пандемии, обеспечения готовности и реагирования.