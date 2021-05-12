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ВОЗ заявила о неспособности мировой системы здравоохранения предотвратить новую пандемию

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Система здравоохранения в мире не была готова к пандемии COVID-19 и в своем нынешнем виде явно не способна предотвратить развитие пандемии нового высокоинфекционного патогена, говорится в докладе независимой экспертной группы Всемирной организации здравоохранения по оценке готовности к пандемии.
«Отчет показывает, что существующая система – как на национальном, так и на международном уровнях – не была адекватной для защиты людей от COVID-19. Потребовалось слишком много времени от сообщения о кластере случаев заболевания пневмонии неизвестного происхождения в середине – конце декабря 2019 года до объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», – передает РИА «Новости» текст документа.
По мнению экспертов, февраль 2020 года также был потерянным месяцем, когда гораздо больше стран могли бы предпринять шаги по сдерживанию распространения SARS-CoV-2 и предотвращению глобальной медицинской, социальной и экономической катастрофы, однако не сделали этого.
«Группа экспертов считает, что система в ее нынешнем виде явно не приспособлена для предотвращения развития пандемии другого нового и высокоинфекционного патогена, который может появиться в любое время», – подчеркивается в докладе.
Независимая группа экспертов по обеспечению готовности к пандемии и ответным мерам была назначена генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. в ответ на резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывающей к проведению независимого, беспристрастного и всеобъемлющего обзора опыта и уроков, которые необходимо извлечь из текущей пандемии. В ходе обзора также было предложено представить рекомендации по улучшению потенциала для глобальной профилактики пандемии, обеспечения готовности и реагирования.
Сопредседателями группы являются бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Сирс.
Ранее ВОЗ поблагодарила Россию за эффективное выявление опасных патогенов.
В мире,Видео,Эллен Джонсон,ВОЗ,РИА Новости,
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