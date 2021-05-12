«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано небескорыстно, за гонорар в один миллион рублей», — отметила Поргина.

Она также добавила, что Проклова поступилась честью и совестью, сделав это заявление. По мнению вдовы актера Караченцова, говорить о домогательствах артистке нужно было в то время, когда произошел инцидент с харассментом, а не спустя много лет.

Российская актриса Елена Проклова обвинила в сексуальных домогательствах некоего известного актера. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В эфире программы 67-летняя актриса призналась, что всю жизнь боялась секса из-за пережитой детской травмы. В 12-летнем возрасте во время съемок одного из фильмов ее преследовал второй режиссер картины. Мужчина приставал к ней прямо в коридоре гостиницы, в которой она жила.

Через три года после этого Проклова снова столкнулась с домогательствами. На этот раз на 15-летнюю девушку обратил внимание некий известный актер.

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«Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног», — вспомнила актриса.

По ее словам, после этого мужчина заставлял ее встречаться с ним практически ежедневно и склонял к оральному сексу.

«Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. <...> Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — рассказала Проклова. По ее словам, эти встречи продолжались около двух лет, а закончились после ее знакомства с будущем мужем, что очень разозлило актера. Он сначала уговаривал Проклову вернуться, а затем устроил скандал и даже бил за ее желание выйти замуж за другого. Впоследствии актер прекратил преследования.

Елена Проклова добавила, что из-за этой истории у нее не складывалась личная жизнь. «Как только дело доходит до секса, я сразу хочу закрыться, я этого боюсь. У меня страх и ужас перед физической близостью», — откровенно сказала актриса. Она выразила мнение, что о подобных случаях женщины должны рассказывать и не стесняться, поскольку это может многих уберечь.

При этом Проклова отказалась раскрыть имя пристававшего к ней актера, поскольку «это касается не только ее». «У него семья, дети, внуки, огромное количество учеников, поклонников. И что изменит то, что я назову это имя?» — объяснила свою позицию актриса. Она добавила, что ей жаль этого человека. «Он просто болен. Не может здоровый человек так себя вести», — резюмировала она, добавив, что его уже нет в живых.

Российская актриса заявила, что «каждый имеет право на своё мнение». Так она ответила позвонившим ей журналистам издания Starhit.

Ранее в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Елена Проклова заявила, что в 15-летнем возрасте её домогался известный актёр. Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. Также Проклова сообщила, как подвергалась насилию и в более раннем возрасте.

В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове , сообщил «МК». Сразу после этого многие российские артисты возмутились её заявлением. Вдова Табакова Марина Зудина сказала, что ей стыдно за программу.

Российские артисты возмутились заявлением актрисы Елены Прокловой о домогательствах со стороны неназванного деятеля культуры. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на коллег Прокловой.

В отдельных СМИ предположили, что речь шла об актере Олеге Табакове. Отмечается, что в период, о котором говорила Проклова, она снималась с народным артистом СССР в фильме «Гори, гори, моя звезда», режиссером которого был Александр Митта . Кинематографист отказался давать комментарии журналистам.

Корреспонденты издания также позвонили коллеге Прокловой по съемочной площадке режиссеру Владимиру Наумову с вопросами о возможных домогательствах. «Хорошая, красивая женщина. И вдруг вынесла все, начала рассказывать какие-то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть. Я ей абсолютно не верю», — ответил Наумов. Он добавил, что юная актриса была спортивной девочкой, способной дать отпор в ответ на приставания.

Певец и композитор Юрий Лоза не смог обойти вниманием откровения актрисы Елены Прокловой о домогательствах. Он заявил, что артистка просто не хочет, чтобы ее забывали.

В эфире программы телеканала НТВ "Секрет на миллион" впервые за свою жизнь актриса Елена Проклова призналась в насилии. Она заявила, что ее склоняли к интиму старшие коллеги по сцене, когда она была подростком.

Исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза считает, что таким образом актриса попыталась напомнить о себе. По словам музыканта, правило антирекламы существует давно и всегда действует.

"Есть люди, которые не являются творцами, создателями. Им нужно поддерживать интерес к себе любыми образами. Он чувствует, что его стали забывать, что он теряет популярность, что ему стало не хватать на жизнь, ему надо напомнить о себе", — приводит канал РЕН ТВ слова певца.

Интервью 67-летней актрисы Елены Прокловой наделало много шума в сфере отечественного шоу-бизнеса. Оно вызвало общественный резонанс, главным образом потому, что знаменитость хотя и не назвала имя обидчика, но позволила публике догадаться. Многие поняли, что речь шла о народном артисте СССР Олеге Табакове.

Актера Валерия Никитенко разозлил вопрос журналистов, которые попросили прокомментировать его историю, рассказанную его коллегой Еленой Прокловой.

Встудии программы "Секрет на миллион" актриса Елена Проклова призналась, что в юном возрасте стала жертвой домогательств со стороны помощника режиссера. По ее словам, это происходило во время съемок экранизации сказки Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева". В этом фильме начинающая артистка сыграла роль Герды.

Валерия Никитенко, коллегу Елены Прокловой по съемочной площадке, попросили прокомментировать историю, которую актриса рассказала Лере Кудрявцевой на глазах у сотен тысяч россиян. Актер снимался на тот момент вместе с артисткой и исполнил роль сказочника. Однако после слов актрисы о домогательствах он пришел в ярость и заявил, что ничего не желает слышать о ней.

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"Я о Прокловой ничего не хочу слышать. Даже знать ее не желаю. Съемки "Снежной королевы" были замечательными! Это было чудо в моей жизни, которое случилось достаточно давно, но я его хорошо помню. То, что сейчас происходит с Леной, поверьте, мне абсолютно и глубоко Просто безразлично", — заявил Валерий Никитенко корреспондентам издания "Московский комсомолец".

При этом артист положительно оценил работу Елены Прокловой на съемочной площадке "Снежной королевы". Он отметил, что тогда она проявила себя как "прекрасная, глубокая актриса".

Актер Сергей Никоненко из тех, кто играл вместе с Еленой Прокловой в фильме «Звонят, откройте дверь». Предположительно, именно во время съемок в этой картине Проклова пережила домогательство со стороны режиссера. Сергей Никоненко склонен не верить словам Прокловой.

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«Что за глупость такая! Или у нее очень плохо с деньгами, нужны позарез? Поэтому она переступила через совесть», — говорит Никоненко.

Эксперт по лжи объяснил истинный смысл слов Елены Прокловой о домогательствахПрофайлер раскрыл, слукавила ли актриса, рассказывая о домогательствах, и какие чувства испытывала при этом.

Он отмечает, что Проклова всегда любила привлекать к себе внимание, порой совершала шокирующие и жестокие поступки.

«Я припоминаю шокирующий эпизод. Мы играли вместе спектакль, она рассказывала, что ездила на охоту вместе с мужем, и они там убили жирафа! Я ее тогда спросил: «Как вы могли?! Как у вас рука поднялась». Убить жирафа, которому Гумилев посвящал стихи: «На озере Чад изысканный бродит жираф...» — делится с сайтом mk.ru Никоненко.

На замечание коллеги актриса заявила, что мясо жирафа она не ела. Погибшее животное супруги отдали местным жителям.

«Меня это шокировало, как можно стрелять в такую красоту, в такое благородное животное. Как можно стрелять в память о великом русском поэте, созидателе русского театра», — говорит актер.

Шум вокруг признания актрисы Елены Прокловой, рассказавшей о пережитом сексуальном насилии в подростковом возрасте со стороны известного режиссёра и актёра, до сих пор не утих. Скандал на этот раз прокомментировала народная артистка СССР Инна Чурикова , упрекнувшая Проклову в чрезмерной откровенности, хотя сразу же призналась, что не имеет никаких достоверных сведений о событиях тех лет. Она посоветовала коллеге исповедоваться в церкви, передаёт портал Teleprogramma.pro.

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Для меня то, что она (Елена Проклова. — NEWS.ru) сказала, это просто за гранью. Я бы подумала, что говорить людям, а о чём промолчать. Я ей советую быть умнее. На мой взгляд, о таких вещах, если они её беспокоят, говорят в храме. Сходи, исповедуйся. В 67 лет вспомнила зачем-то, — добавила Чурикова.

По её словам, не предполагаемый насильник, а сама Проклова безнравственна, и её высказывания — подражание тенденциям Запада.

Это очень некрасиво, как она поступила. У нас должны быть другие проблемы и боли, а не это вот всё. <...> Она хочет быть американской женщиной? Зачем она это сказала? Это великое желание быть на виду и звучать в устах у всех, — резюмировала Инна Чурикова.

Из-за пережитого Проклова до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.

Ранее сообщалось, что советский и российский режиссёр Александр Митта отказался говорить с журналистами об интервью актрисы Елены Прокловой, в котором она призналась, что подверглась в 12-летнем и 15-летнем возрасте домогательствам и сексуальному насилию во время съёмок. Митта лишь отметил, что «вопрос закрыт», и попросил не звонить ему по этому поводу

Профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко объяснил, действительно ли Елена Проклова рассказала правду о сексуальных домогательствах, пережитых ею в подростковом возрасте. Актриса не назвала имён мучителей, но публика легко угадала в одном из них Олега Табакова, пишет «Московский Комсомолец».

Призвать к ответу умершего Табакова уже нельзя, поэтому неизвестно, говорит ли артистка правду. Как заявил профайлер, изучивший интервью Прокловой, говорит актриса откровенно, переживаний не скрывает. И все её жесты, мимика и прочее выдают, что она говорит правду.

На лице актрисы отразилось всё, отметил Анищенко: как она страдает, как не хочет вспоминать об этом.

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Подобный формат откровений я называю «неприятная правда». По факту из неё пытались выбить признательные показания, — добавляет эксперт.