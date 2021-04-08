Пока вы не уснули: Украина пожаловалась на Россию в Международный суд

Украина пожаловалась на Россию в Международный суд
Речь идет об убийстве и ранении украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19–21 января 2015 года.
Зеленский приехал на передовую в Донбассе
Президент Украины поблагодарил военных за службу, вручил государственные награды и подарки.
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
Он отметил, что подал в добровольную отставку, чтобы сосредоточиться на решении важных вопросов на федеральном уровне.
В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста
Ранее женщины могли выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.
Зампредседателя банка нашли мертвым на рабочем месте
Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако следователи проведут ряд экспертиз, чтобы установить причину кончины сотрудника финучреждения.
"Россия встанет на защиту": Кремль дал обещание жителям Донбасса
По мнению Дмитрия Козака, в условиях катастрофического падения рейтингов команда президента Украины Владимира Зеленского
прибегла к стандартному рецепту — пиару с имитацией боевых действий в Донбассе.
В России по тревоге подняты «Искандеры»
Особое внимание, по данным Минобороны РФ, было уделено оперативному реагированию командования и способности «в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке».
ЦБ анонсировал пилотный запуск цифрового рубля в 2022 году
Открывать цифровые кошельки будут бесплатно, лимитов по операциям для владельцев не будет, при этом начислять процент на остаток по счетам в цифровых рублях не планируется.
Бой Джигана и Емельяненко оказался под угрозой срыва
Шурыгину госпитализировали в тяжелом состоянии
Она провела несколько прямых эфиров в Instagram из больницы. В первые дни она выглядела слабой и болезненной, но затем ей стало лучше.