Пока вы не уснули: Украина пожаловалась на Россию в Международный суд

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Украина пожаловалась на Россию в Международный суд

Речь идет об убийстве и ранении украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19–21 января 2015 года.

Зеленский приехал на передовую в Донбассе

Офис Президента Украины

Президент Украины поблагодарил военных за службу, вручил государственные награды и подарки.

Губернатор Ульяновской области подал в отставку

Он отметил, что подал в добровольную отставку, чтобы сосредоточиться на решении важных вопросов на федеральном уровне.

В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста

Ранее женщины могли выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.

Зампредседателя банка нашли мертвым на рабочем месте

Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако следователи проведут ряд экспертиз, чтобы установить причину кончины сотрудника финучреждения.

"Россия встанет на защиту": Кремль дал обещание жителям Донбасса

По мнению Дмитрия Козака, в условиях катастрофического падения рейтингов команда президента Украины Владимира Зеленского прибегла к стандартному рецепту — пиару с имитацией боевых действий в Донбассе.

В России по тревоге подняты «Искандеры»

Особое внимание, по данным Минобороны РФ, было уделено оперативному реагированию командования и способности «в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке».

ЦБ анонсировал пилотный запуск цифрового рубля в 2022 году

Открывать цифровые кошельки будут бесплатно, лимитов по операциям для владельцев не будет, при этом начислять процент на остаток по счетам в цифровых рублях не планируется.

Бой Джигана и Емельяненко оказался под угрозой срыва

50 миллионов запросил рэпер Джиган за бой против Александра Емельяненко

Шурыгину госпитализировали в тяжелом состоянии