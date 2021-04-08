Зеленский приехал на передовую в Донбассе

Зеленский также пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.

Поездка украинского лидера в Донбасс состоялась на фоне очередного обострения на линии соприкосновения. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина также обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Москва заявляет о провокационных действиях Киева.