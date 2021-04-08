Зеленский приехал на передовую в Донбассе

Президент УкраиныВладимир Зеленский в Донбассе посетил позиции войск на переднем крае обороны, где, по данным Киева, зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Об этом сообщает офис главы государства.
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины
Президент пообщался с военными, которые рассказали ему о ситуации на линии соприкосновения. Зеленский поблагодарил их за службу, вручил государственные награды и подарки.
«Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство», — сказал он.
Зеленский также пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.
Ранее лидер партии «Национальный корпус» и бывший глава полка «Азов» Андрей Билецкий дал рекомендации Зеленскому по поднятию боевого духа военных. Билецкий назвал президента «неслужившим уклонистом в бронежилете задом наперед» и посоветовал ему дать вооруженным силам выполнять свою работу.
Поездка украинского лидера в Донбасс состоялась на фоне очередного обострения на линии соприкосновения. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина также обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Москва заявляет о провокационных действиях Киева.