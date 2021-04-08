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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку

ТАСС
35 минут назад
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку. Об этом он сам заявил в четверг в обращении к жителям региона.
"Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", - сказал он.
Политика,Видео,Сергей Морозов,Госдума,Ульяновская Область,
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