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Пока вы не уснули: в США исключили «светлое будущее» Су-57 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: в США исключили «светлое будущее» Су-57
Фото: РИА Новости
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В США исключили «светлое будущее» российского Су-57

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 способен победить самолет пятого поколения Су-57.
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Путин пожелал здоровья Байдену

Сегодня журналисты попросили Путина прокомментировать вчерашнее высказывание Байдена, в котором он заявил, что Путин ответит за якобы вмешательство России в выборы в США.
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ЕС решил не вводить санкции против олигархов из России

Представитель ЕС отметил, что сообщество вводит санкции в отношении лиц, ответственных за определенные преступления и нарушения.
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Эскалация конфликта в Донбассе обеспокоила G7

Главы МИД Группы семи (G7) осуждают факты эскалации конфликта на востоке Украины и подчеркивают необходимость соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.
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Киев полностью исключил подачу воды в Крым

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, экс-президент страны Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым, хотя ранее допускал это "в случае гуманитарной катастрофы".
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Кадыров оскорбил Байдена и назвал его «пугалом»

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Скончался актер Виктор Конашенков

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Актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков скончался в Москве в возрасте 68 лет.
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Депутаты захотели изымать автомобили у нетрезвых водителей

Проект поправок уже внесен в Государственную думу и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
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Корпорации «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать

В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут действовать как самостоятельные юридические лица.
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Сноуден захотел получить российское гражданство

Эдвард Сноуден подаёт документы на российское гражданство. Весь пакет необходимых бумаг собран, в ближайшее время его передадут на рассмотрение.
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В мире , Виктор Конашенков , Эдвард Сноуден , Леонид Кравчук , Сухой , МИД , ЕС , МиГ , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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