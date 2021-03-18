Пока вы не уснули: в США исключили «светлое будущее» Су-57 

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В США исключили «светлое будущее» российского Су-57
Российский истребитель четвертого поколения Су-35 способен победить самолет пятого поколения Су-57.
Путин пожелал здоровья Байдену
Сегодня журналисты попросили Путина прокомментировать вчерашнее высказывание Байдена, в котором он заявил, что Путин ответит за якобы вмешательство России в выборы в США.
ЕС решил не вводить санкции против олигархов из России
Представитель ЕС отметил, что сообщество вводит санкции в отношении лиц, ответственных за определенные преступления и нарушения.
Эскалация конфликта в Донбассе обеспокоила G7
Главы МИД Группы семи (G7) осуждают факты эскалации конфликта на востоке Украины и подчеркивают необходимость соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.
Киев полностью исключил подачу воды в Крым
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, экс-президент страны Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым, хотя ранее допускал это "в случае гуманитарной катастрофы".
Кадыров оскорбил Байдена и назвал его «пугалом»
Кадыров призвал администрацию Белого дома тщательно следить за своим президентом.
Скончался актер Виктор Конашенков
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Актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков скончался в Москве в возрасте 68 лет.
Депутаты захотели изымать автомобили у нетрезвых водителей
Проект поправок уже внесен в Государственную думу и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Корпорации «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать
В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут действовать как самостоятельные юридические лица.
Сноуден захотел получить российское гражданство
Эдвард Сноуден подаёт документы на российское гражданство. Весь пакет необходимых бумаг собран, в ближайшее время его передадут на рассмотрение.