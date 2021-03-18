Пока вы не уснули: в США исключили «светлое будущее» Су-57 

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В США исключили «светлое будущее» российского Су-57

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 способен победить самолет пятого поколения Су-57.

Путин пожелал здоровья Байдену

Сегодня журналисты попросили Путина прокомментировать вчерашнее высказывание Байдена, в котором он заявил, что Путин ответит за якобы вмешательство России в выборы в США.

ЕС решил не вводить санкции против олигархов из России

Представитель ЕС отметил, что сообщество вводит санкции в отношении лиц, ответственных за определенные преступления и нарушения.

Эскалация конфликта в Донбассе обеспокоила G7

Главы МИД Группы семи (G7) осуждают факты эскалации конфликта на востоке Украины и подчеркивают необходимость соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

Киев полностью исключил подачу воды в Крым

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, экс-президент страны Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым, хотя ранее допускал это "в случае гуманитарной катастрофы".

Кадыров оскорбил Байдена и назвал его «пугалом»

Кадыров призвал администрацию Белого дома тщательно следить за своим президентом.

Скончался актер Виктор Конашенков

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Актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков скончался в Москве в возрасте 68 лет.

Депутаты захотели изымать автомобили у нетрезвых водителей

Проект поправок уже внесен в Государственную думу и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут действовать как самостоятельные юридические лица.

Сноуден захотел получить российское гражданство

Эдвард Сноуден подаёт документы на российское гражданство. Весь пакет необходимых бумаг собран, в ближайшее время его передадут на рассмотрение.