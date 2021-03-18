В США исключили «светлое будущее» российского Су-57

Согласно данным американского журнала, истребители друг от друга отличаются незначительно. Издание, в частности, пишет, что системы Су-35 и Су-57 похожи, а второй от первого отличает главным образом «планер, имеющий некоторую степень малозаметности».

Издание уверяет, что Россия и дальше продолжит вооружаться Су-30 и Су-35, дополняя их системами Су-57. По мнению журнала, данное обстоятельство может быть связано, в частности, с совершенствованием радаров, способных обнаруживать самолеты, созданные с использованием стелс-технологии.